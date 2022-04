Nonostante tutto il rapporto tra debito e Pil deve calare

Ora siamo in guerra, il contesto cambia radicalmente, ma non cambia il fatto che i problemi economici si sono aggravati tutti e, quindi, ancor meno di prima sono risolvibili solo a livello di singole nazioni.

Per venire all’Italia, la domanda che ci si pone è se sia una scelta corretta quella contenuta nel Def appena approvato dal governo di continuare a programmare una riduzione del debito pubblico in percentuale del Pil, in linea con la correzione del 2021, nonostante le prospettive di crescita si siano fortemente attenuate e la spesa pubblica sia destinata a crescere per i costi della guerra diretti e indiretti, cioè a seguito dell’ulteriore atteso inasprimento della crisi energetica e dell’inflazione.

La domanda corretta sarebbe forse chiedersi se si tratti di una prospettiva credibile, ancor prima del giudizio sulla bontà o meno della scelta. Ebbene, crediamo che si tratti di una buona decisione per almeno tre motivi.

Il primo è che non possiamo pensare che il costo delle conseguenze economiche della guerra, così come quello dell’inflazione importata con il rincaro dell’energia e di tutte le altre materie prime e merci non prodotte in Italia, possa essere trasferito semplicemente tutto al futuro mediante debito addizionale. Il secondo motivo è che in una fase di crescenti incertezze, nei mercati e tra i cittadini, non possiamo crearne di ulteriori, decidendo “unilateralmente” di ampliare ancora il debito, soprattutto in una fase

in cui si chiede gradualità nel rientro dalle politiche monetarie espansive e in cui si allenta da parte della Bce la copertura nei mercati all’emissione di nuovo debito. Il terzo motivo, che ritengo il più importante e che risponde anche alla domanda sulla credibilità, è che è difficile prevedere la durata

della guerra, l’impatto delle sanzioni economiche attuali e future che verranno adottate nell’ambito del conflitto e le loro ripercussioni sui commerci mondiali e sulla crescita globale.

Le previsioni sono oggi volatili e quindi lo sono inevitabilmente

anche quelle contenute nel Def. La conseguenza di tutto ciò è che non sappiamo se la discesa del debito sarà in effetti possibile in tempo di guerra, ma se insieme all’Europa devono essere prese le decisioni di guerra,

seppur economica, insieme all’Europa devono essere prese anche

quelle relative al modo di far fronte alle conseguenze di tali decisioni, compreso quelle riguardanti il debito.