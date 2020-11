#Nonseisola, qual è la via della lotta alla violenza sulle donne Un Problema strutturale dell’Italia da capire attraverso numeri, inchieste, approfondimenti e interviste. Tutte le iniziative del Sole 24 Ore di Chiara Di Cristofaro

Un Problema strutturale dell’Italia da capire attraverso numeri, inchieste, approfondimenti e interviste. Tutte le iniziative del Sole 24 Ore

3' di lettura

Una donna su tre, nel mondo, ha subito violenza. Il lockdown e la pandemia hanno peggiorato la situazione delle donne che si sono ritrovate doppiamente isolate, con la difficoltà di chiedere aiuto. La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale, che richiede uno sforzo di cambiamento comune, perché rappresenta un costo di vite umane, di dolore e di sofferenza, così come un costo sociale che non possiamo più permetterci. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, giovedì 25 novembre, il Gruppo 24 Ore mette in campo tutti i suoi mezzi per promuovere il valore delle diversità e contribuire al dibattito per una società più paritaria e inclusiva.



Interviste, inchieste e dirette, per dire alle vittime #nonseisola

Si parte con l’edizione del Sole 24 Ore in edicola il 25 novembre, che ospiterà un focus sugli ultimi numeri e dati con interviste alla ministra dell’interno Luciana Lamorgese ed alla ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, approfondimenti sulla lotta alla violenza contro le donne in Italia e analisi delle questioni ancora aperte con l’Unione Europea sul tema. Approfondimenti e focus , inchieste e numeri saranno online su IlSole24Ore.com, incluso un Long form interattivo di Lab24, realizzato in collaborazione con Radiocor, che farà il punto sulla violenza economica, un fenomeno ancora poco conosciuto e studiato. Alley Oop – L’altra metà del Sole, il blog multifirma dedicato alla diversity, pubblicherà inoltre approfondimenti, storie e dati relativi alla violenza contro le donne in Italia, con uno spaccato anche sulle realtà regionali e locali.

Loading...

Le dirette e gli ospiti sui Social de gruppo e su Radio24

In programma per la giornata di giovedì 25 novembre alle 14.30 anche una diretta di due ore sul sito e sui profili Facebook e Linkedin del Sole 24 Ore, di cui saranno ospiti i rappresentanti delle istituzioni e realtà che quotidianamente lavorano a stretto contatto con la realtà della violenza di genere, tra cui la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti , il presidente vicario del Tribunale di Milano, Fabio Roia, la presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio al Senato Valeria Valente, rappresentanti del mondo delle associazioni, delle forze dell'ordine e della cultura. Radio 24 accompagnerà la giornata con una programmazione speciale con servizi nei giornali radio e approfondimenti nei programmi “Uno, nessuno, 100Milan” e “Linee d’ombra”. Inoltre, domenica 29 novembre in “Diario di un giorno” le storie di donne strappate alla violenza e che grazie alla Fondazione Archè imparano un lavoro.



Non solo 25 novembre: al via il nuovo progetto del Gruppo 24 Ore

Partire da un linguaggio “più equo” per cambiare la narrazione della realtà. Questo il primo tassello di un progetto più ampio, che vedrà impegnato Il Sole 24 Ore in un’informazione più paritaria ed inclusiva. Il confronto interno in redazione sul linguaggio di genere, accompagnato dalla consulenza della professoressa Anna Maria Thorton, linguista dell’Università dell’Aquila, porterà alla scrittura di un nuovo capitolo nell’aggiornamento del testo interno “Come si scrive sul Sole 24 Ore”.



L’iniziativa è inserita in un contesto più ampio, che vedrà il Gruppo 24 Ore lanciare una serie di progetti per promuovere il valore della diversità a partire da una nuova newsletter firmata da Alley Oop - Il Sole 24 Ore , dal titolo “Alleyweek – Notizie per fare la differenza”. Ogni settimana, il venerdì mattina, porterà nella casella degli iscritti una selezione di notizie, inchieste e storie. Racconterà, invece, le under 40 di successo la nuova serie di podcast originali “Donne del futuro” a cura di Maria Latella, pubblicati ogni mercoledì sul sito del quotidiano e sulle piattaforme di audio gratuite. Sull’online, inoltre, ci saranno dossier dedicati a tematiche di cronaca e Lab24 per analizzare fenomeni con numeri, voci e testimonianze. Infine continuerà il lavoro fatto negli ultimi 5 anni da Alley Oop, il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato alla diversity, che vede la partecipazione di giornaliste e giornalisti del quotidiano, di Radiocor e di Radio24. Dalla nascita nel febbraio 2016 il blog conta oltre 3450 post, 12 ebook scaricabili gratuitamente sul sito, 12 eventi dal vivo e dirette Facebook ed Instagram settimanali.