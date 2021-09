«Nonsolomoda» è un brand di Rti, il sarto non può usarlo per il suo sito web

La Corte d’appello ha escluso che la locuzione esaminata si fosse distinta solo in virtù della messa in onda del programma Tv, e dunque che potesse ricevere protezione in virtù del secondary meaning.

La Suprema corte

Per la Cassazione, al contrario, la messa in onda del format per anni era utile a far acquisire un valore semantico che va oltre quello semplicemente descrittivo.

Per la Suprema corte ci sono anche gli estremi per i danni da quantificare in via equitativa, in base all’articolo 125 comma 2 del Codice della proprietà industriale. Il criterio da applicare è dunque quello del lucro cessante, da “indennizzare” secondo la giusta royalty virtuale: il prezzo che sarebbe stato pagato dall’autore della violazione se avesse ottenuto la licenza.

Quanto alla responsabilità del provider che continua a pubblicare questa scatta se ricorrono congiuntamente alcune condizioni: abbia una conoscenza legale dell’illecito, sia ragionevolmente contestabile l’illiceità dell’altrui condotta e scatti per lui una colpa grave per non averla positivamente riscontrata secondo la diligenza che ci si può attendere da un operatore professionale della rete.