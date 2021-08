Nord America ed Europa si contendono il record dei canoni

6' di lettura

Baltimora, Central Valley negli Usa e Toronto per il continente americano, Londra, Amburgo e Francoforte per l’Europa. Sono queste le aree nelle quali sono cresciuti maggiormente i canoni di affitto della logistica nel mondo.

A scattare la fotografia dell’andamento e delle prospettive di rendimento del settore logistico è Prologis con il suo “Logistic rent index”, che a livello generale evidenzia per il 2020 la forte tenuta del settore e la sua resilienza grazie a una domanda che non accenna a diminuire...