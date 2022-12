Nord Corea: Kim illustra «obiettivi chiave» per aumentare potenza militare

I punti chiave Gli osservatori: spinta di Kim sul suo arsenale nucleare

Il leader nordcoreano, Kim Jong Un, durante una riunione con i funzionari politici del Paese ha presentato «obiettivi chiave» per rafforzare ulteriormente il suo potere militare il prossimo anno. Lo riporta l’agenzia ufficiale nordcoreana Korean Central News Agency (Kcna), senza precisare di quali obiettivi si tratti.

L’agenzia riferisce che durante la sessione di martedì della riunione plenaria del Partito dei Lavoratori, Kim ha analizzato le nuove sfide per la sicurezza nella politica internazionale e nella penisola coreana e ha chiarito i principi e le direzioni da seguire nelle relazioni esterne e nella lotta contro i nemici per proteggere gli interessi nazionali e la sovranità.

Kim ha «fissato nuovi obiettivi chiave per il rafforzamento della capacità di difesa autonoma da portare avanti nel 2023 in una situazione di cambiamento multilaterale», aggiunge Kcna, senza approfondire.

Gli osservatori: spinta di Kim sul suo arsenale nucleare

I commenti di Kim riportati dai media statali nordcoreani sembrano indicare che continuerà i test provocatori di armi dopo il record di lanci missilistici di quest’anno. Secondo alcuni osservatori, i nuovi obiettivi potrebbero essere collegati alla spinta di Kim a espandere il suo arsenale nucleare e a introdurre una serie di sistemi di armamento ad alta tecnologia come missili a testata multipla, un satellite spia e droni avanzati. Secondo gli stessi osservatori, Kim punterebbe a usare la sua capacità nucleare potenziata per costringere i rivali ad accettare il Nord come Stato nucleare, uno status che riterrebbe essenziale per ottenere la revoca delle sanzioni.