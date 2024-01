Luoghi, esperienze e avventure nella Svezia artica

Le cronache meteo di questi giorni hanno posto al centro dell’attenzione l’ondata di gelo che sta facendo battere tutti i record termici nella Svezia artica. Il territorio, che occupa un quarto della superficie del Paese, è un luogo dove natura selvaggia, neve e ghiaccio sono i presupposti per una vacanza insolita, che immerge il visitatore nello stile di vita artico. Azzurro terso, bianco accecante con sfumature di grigio, rosa e violetto sono i colori predominanti di questa terra in inverno. Una zona poco conosciuta ma molto affascinante è la contea di Västerbotten, in parte situata nella Lapponia meridionale, che ha lanciato l'iniziativa “Västerbotten Experience”, una rete che oggi conta oltre 100 aziende sottoposte a una revisione dei criteri sviluppati dal Global Sustainable Tourism Council e che offrono esperienze sostenibili e autentiche. La natura selvaggia comprende foreste, montagne, coste, laghi e fiumi, e d’inverno invita a vivere una varietà di esperienze emozionanti, dalle gite in motoslitta e in slitta trainata da cani, allo sci e alla pesca sul ghiaccio, al pranzo cucinato sul fuoco.

