Nord Stream 2, Iran, Libia: la nuova “Ostpolitik” di Merkel e Putin

Quest’ultimo finora ha respinto l’invito a una tregua lanciato in settimana da Putin - che fornisce armamenti ad Haftar - e dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in campo con al-Serraj. Sabato, prima di vedere Angela Merkel, Putin aveva parlato per telefono con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, e con il vice comandante supremo delle forze armate degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed. Il tempo stringe: il cessate il fuoco dovrebbe entrare in vigore a breve.

«Conto che l’appello venga ascoltato», ha detto Putin accanto alla cancelliera tedesca, che si è augurata il successo dell’iniziativa turco-russa per poter poi procedere «a mandare gli inviti per la Conferenza di Berlino», guidata dalle Nazioni Unite ma in cui è previsto un ruolo determinante per le parti in lotta, nella ricerca di una soluzione. «È necessaria per mettere fine al conflitto», le ha dato appoggio Putin.

Rispondendo alla domanda di un reporter tedesco, il presidente russo ha preso le distanze dai mercenari segnalati sul campo di battaglia in Libia, al fianco di Haftar: «Se ci sono cittadini russi, laggiù, non rappresentano gli interessi dello Stato russo e non ricevono denaro dallo Stato russo».

La crisi in Iran e in Siria

Riguardo alla crisi iraniana, Russia e Germania hanno ribadito la necessità di mantenere in vita l’accordo internazionale sul programma nucleare di Teheran: «L’Iran - ha detto Angela Merkel - non deve avere la possibilità di arrivare all’arma nucleare. Noi utilizzeremo tutti i mezzi diplomatici per conservare questo accordo, malgrado non sia evidentemente ideale».

Quanto alla stabilizzazione in Siria, è stato invece Putin ad affermare che «Russia e Germania condividono la convinzione che il conflitto debba essere definitivamente concluso con mezzi politici, unendo le forze della comunità internazionale per aiutare lo Stato e i cittadini siriani a ricostruire le infrastrutture, le forniture di acqua ed elettricità, le scuole, gli ospedali».