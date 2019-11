Nord Stream 2, la Polonia punisce i francesi di Engie con una maxi-multa L’Antitrust di Varsavia ha comminato una multa di 40 milioni di euro a Engie, colpevole di non aver collaborato nelle indagini sui finanziamenti al gasdotto Russia-Germania. Nel mirino dei polacchi anche le altre società europee coinvolte nel progetto di Gazprom di Sissi Bellomo

Gasdotto (Afp)

2' di lettura

Mentre gli Usa minacciano (da anni) sanzioni contro Nord Stream 2, la Polonia sferra un nuovo attacco infliggendo una multa di 40 milioni di euro alla francese Engie – che ha anticipato che ricorrerà in appello – e ventilando misure punitive a breve anche per gli altri finanziatori europei del gasdotto Russia-Germania che Gazprom sta costruendo nel Mar Baltico. Si tratta delle tedesche Uniper e Wintershall, dell’austriaca Omv e dell’anglo-olandese Shell.

A muoversi è stata di nuovo l’Antitrust di Varsavia, che nel 2016 aveva già costretto a sciogliere una joint venture tra Gazprom e i suoi partner, sostenendo che l’alleanza fosse lesiva della concorrenza vista la posizione dominante di Mosca come fornitore di gas della Polonia.

Le accuse sono state rispolverate: finanziare la pipeline equivale in sostanza ad esserne socio, sostiene l’UOKiK, l’Autorità per la concorrenza polacca, che ha deciso di punire Engie con la multa più salata mai comminata nella sua storia per la «mancanza di cooperazione» nell’indagine antitrust.

I francesi si sarebbero rifiutati «con insistenza e senza alcuna giustificazione» di consegnare «documenti e dati relativi ai contratti conclusi con Gazprom», spiega l’Authority, provocando «un ritardo significativo» delle attività istruttorie polacche.

L’UOKiK precisa di essere interessata in particolare a «contratti di trasporto, distribuzione, vendite, fornitura o stoccaggio» del gas: informazioni generalmente considerate sensibili da un punto di vista commerciale e che per questo di solito vengono mantenute riservate.