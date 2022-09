Nord Stream, danni «senza precedenti». L’ipotesi del sabotaggio. Vola il prezzo del gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vola il prezzo del gas ad Amsterdam mentre i danni ai gasdotti Nord Stream vengono definiti «senza precedenti» dallo stesso operatore. Il gas Ttf ad Amsterdam sale del 9,8% a 191 euro al MWh, dopo i danni a tre linee offshore che si sono verificati ieri. La Russia «non esclude» si possa trattare di un sabotaggio.

L’agenzia di stampa russa Ria Novosti riporta il commento dell’operatore del gasdotto Nord Stream Ag che definisce la situazione «senza precedenti». I danni «avvenuti nello stesso giorno contemporaneamente su tre linee di sistema dei gasdotti offshore del sistema Nord Stream non hanno precedenti». Il Cremlino ha dichiarato di non escludere il sabotaggio come motivo del danno alla rete di gasdotti Nord Stream.

Ipotesi sabotaggio

«Nessuna opzione può essere esclusa in questo momento», ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una teleconferenza con i giornalisti quando gli è stato chiesto se il sabotaggio fosse la ragione del danno. Ha anche affermato che il Cremlino è «molto preoccupato» per la situazione, che richiede «un’indagine urgente» in quanto si tratta di un problema per la sicurezza energetica per «l’intero continente».

Ieri, Nord Stream aveva annunciato che si era verificata un’emergenza nelle acque danesi presso il Nord Stream 2, con una diminuzione della pressione su una delle linee offshore. Successivamente, Nord Stream ha riferito che è stata registrata una diminuzione della pressione anche su altre due linee di Nord Stream. L’autorità marittima danese ha rilasciato un comunicato su una fuga di gas vicino all’isola di Bornholm, che «potrebbe essere pericolosa per la navigazione». Il gasdotto Nord Stream 2 collega la Russia alla Germania e anche se i lavori sono terminati non è mai stato inaugurato a causa delle tensioni con Mosca per il conflitto in Ucraina.

Secondo il primo ministro danese Mette Frederiksen, è molto difficile pensare che i danni al gasdotto siano una coincidenza. Per la Commissione europea è «prematuro» fare speculazioni sulle cause delle perdite. L’Autorità danese dell’Energia ha avvertito che le perdite dal gasdotto proseguiranno «per giorni».