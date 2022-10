Nord Stream, fuga di metano senza precedenti: si fanno i conti per l’ambiente

In confronto, le perdite del Nord Stream sono molto più concentrate, perché si sono verificate nel giro di pochi giorni. GHGSat, società di monitoraggio delle emissioni satellitari, ha affermato che le falle potrebbero aver provocato la fuoriuscita di 500 tonnellate di metano all’ora, dieci volte di più della perdita Aliso al suo apice.

Malgrado le dimensioni di questo disastro climatico, la fuga di gas dal Nord Stream è un episodio minore rispetto alle perdite quotidiane dalle infrastrutture del gas a livello globale, dove circa un decimo della fornitura di combustibili fossili viene disperso nell’atmosfera.

«È una piccola bolla nell’oceano di metano fuggitivo emesso ogni giorno in tutto il mondo nelle attività estrattive, dal fracking all’estrazione del carbone e di petrolio», ha precisato Dave Reay, direttore dell’Edinburgh Climate Change Institute. Lauri Myllyvirta, analista del Center for Research on Energy and Clean Air, ha stimato che è più o meno paragonabile alla quantità di metano che fuoriesce dalle infrastrutture petrolifere e del gas russe in una qualsiasi settimana lavorativa.

Emissioni fuori controllo

Le emissioni globali di metano stanno crescendo a un ritmo allarmante, tanto che nel 2020 hanno raggiunto il record di 596 milioni di tonnellate all'anno, secondo il Global Methane Budget, circa 50 milioni in più rispetto all'inizio del secolo. Oltre metà delle emissioni globali di metano derivano dalle attività umane in tre settori: infrastrutture per i combustibili fossili (35%), agricoltura e allevamento (40%), discariche di rifiuti (20%), secondo un recente rapporto Unep-Climate and Clean Air Coalition.

Proprio le infrastrutture del gas in Europa sono responsabili di notevoli perdite di metano in atmosfera, dovute a guasti, scarse manutenzioni degli impianti oppure alla pratica del venting (sfiato), che consiste nell’emissione volontaria e controllata di gas dai siti produttivi e di stoccaggio.