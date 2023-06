Nordio: su abuso d’ufficio c’è accordo politico, presto in Cdm

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Sulla riforma dell’abuso di ufficio c’è l’accordo politico e il progetto di riforma è pronto e definito, se poi verrà portato al Consiglio dei ministri della prossima settimana è una cosa che io auspico, ma se non fosse questa settimana sarà la prossima». Lo ha detto il ministro della giustizia Carlo Nordio intervistato al Festival dell’Innovazione de Il Foglio, in corso a Venezia.

Nordio: processione di sindaci Pd per cambiare abuso ufficio



«C’è stata una processione di sindaci anche del Pd che ci hanno supplicato di abolire questo reato che compromette l’accelerazione delle procedure amministrative e si riverbera negativamente sui cittadini» ha spiegato Nordio. Il ministro ha anche detto che ieri a Lussemburgo ha illustrato alle istituzioni europee che si occupano di giustizia che «le riforme che toccano la pubblica amministrazione non incidono sulla lotta alla corruzione anzi la potenziano, abbiamo ben 30 norme contro i funzionari infedeli, si tratta di spiegare che il nostro è un sistema integrato di lotta alla corruzione».

«Governo vuole più garantismo in intercettazioni»



«Sì, è un obiettivo: oggi la segretezza delle intercettazioni è concepita solo a tutela del buon andamento delle indagini, vorremmo estendere questa tutela anche al destinatario degli atti». Così Nordio ha risposto - intervistato al Festival dell’Innovazione de Il Foglio in corso a Venezia - alla domanda sull’ipotesi che il governo «intervenga sulle intercettazioni e metta un muro sugli atti che si possono pubblicare solo a indagine conclusa»

Nordio, i cardini del mio pensiero garantista sono invariati

«I cardini del mio pensiero per quanto riguarda i fondamentali della giustizia penale, e dunque il garantismo, rimangono invariati, detto questo la politica è l’arte della mediazione, in una coalizione si raggiunge un punto di accordo» ha chiosato poi il ministro della giustizia. Espandere la cultura garantista è certamente “una sfida” ha aggiunto il Guardasigilli sottolineando che «la sensibilità garantista è molto più trasversale di quando non appaia dalla ripartizione dei partiti». In proposito ha ricordato di aver avuto il 90% di accordo sulle tematiche della giustizia affrontate con Giuliano Pisapia, quando insieme hanno scritto il libro ’In attesa di giustizia’, e la «assoluta consonanza» con altre personalità della sinistra, come Emanuele Macaluso e Carlo Pellegrino.