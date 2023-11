Nordio al Csm: “Rinsaldare fiducia collettività, collaborazione Csm-Ministro chiave”

«Presto decreti riforma Cartabia al Csm per parere»

“Ad horas” saranno trasmessi al Csm i decreti attuativi della riforma Cartabia approvati dal Consiglio dei ministri “per il suo prezioso contributo di pensiero” ha annunciato il ministro della Giustizia.

«Equilibrio su fuori ruolo, stop commistione politica-carriera»

Lo schema di decreto legislativo approvato lunedì dal Cdm per i magistrati fuori ruolo è “il riordino – atteso da tempo – di una disciplina complessa, che già nel 2012 era stata oggetto di una delega, poi non esercitata. Oggi – finalmente – si arriva ad una proposta, a mio parere equilibrata, che prevede la riduzione (per numero e durata) dei collocamenti fuori ruolo, ma assicura – in via collaborativa - uno speciale regime per gli incarichi presso le istituzioni di vertice dell’ordinamento repubblicano e presso le giurisdizioni e le istituzioni internazionali” ha detto Nordio, illustrando al plenum del Csm presieduto dal Presidente Sergio Mattarella, i due provvedimenti approvati lunedì dal governo. “Ritengo - ha aggiunto il Guardasiglli - si sia arrivati ad un qualificato punto di incontro tra l’esigenza di garantire nelle funzioni giudiziarie il maggior numero di magistrati e l’interesse generale a non privare l’amministrazione dello Stato e gli organi costituzionali e sovranazionali di elevate professionalità”. “Resta inoltre confermato il principio, fissato dalla legge delega, di evitare la commistione tra attività politiche e progressione nella carriera giudiziaria, in nome di quella ’imparzialità spassionata e distaccata’ con cui il giudice, secondo Piero Calamandrei, deve presentarsi all’opinione pubblica”.

«In valutazioni magistrati attenzione a tempestività»

“Sul piano della professionalità si è valorizzata prioritariamente la qualità della produzione giudiziaria del magistrato, con una attenzione specifica alla trasparenza e alla tempestività delle procedure”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, illustrando nel corso del Plenum del Csm presieduto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo schema di decreto legislativo sulle valutazioni dei magistrati con le cosiddette ’pagelle’.

“Per la selezione dei dirigenti - ha spiegato Nordio - si è previsto che la valutazione delle competenze organizzative sia effettuata sulla base di parametri oggettivabili, valorizzando ai fini della conferma i risultati raggiunti in concreto. A ciò si affianca il perfezionamento delle procedure di selezione dei magistrati destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale, coerentemente con l’affidamento della funzione nomofilattica della Corte”.

“Lo scopo di tutti questi interventi è, come si vede, duplice: assicurare l’efficienza e la qualità del lavoro degli uffici e recuperare autorevolezza all’esercizio della giurisdizione, in tutti i suoi snodi”, ha concluso il ministro.







