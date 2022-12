Nordio: «Intercettazioni usate per delegittimare, interverremo». E apre alla separazione delle carriere

Abuso custodia cautelare per incapacità ordinamento

«Assistiamo all’uso e, talvolta, all’abuso della custodia cautelare come surrogato temporaneo dell’incapacità dell’ordinamento di mantenere i suoi propositi» ha detto Nordio. «La benevolenza finale per la quale alla facilità di ingresso in carcere prima della sentenza fa seguito la liberazione dopo la condanna non è una manifestazione di generosità ma di rassegnazione» ha detto Nordio. Quanto alla “controversa prescrizione”, è la «certificazione finale dell’inefficienza dell’ordinamento che per evitare una prolungata graticola giustizia del cittadini richiede all’estinzione del reato o all’improcedibilità» ha aggiunto.

Anm: intercettazioni sono strumento importantissimo

Critiche arrivano dall’Anm. «Le intercettazioni sono uno strumento importantissimo soprattutto nel contrasto alla la criminalità mafiosa e terroristica». Lo ha sottolineato il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, interpellato dall’Ansa. Proprio la presenza radicata delle organizzazioni mafiose in Italia spiega «l’ uso superiore a quello di altri Paesi» che si fa delle intercettazioni in Italia, spiega. «Siamo assolutamente d’accordo che non debbano causare lesioni al diritto di riservatezza. Una legge è stata fatta qualche anno fa per questo. Vorremmo sapere dal ministro, prima dell’annuncio della riforma, se quella legge ha funzionato o meno», aggiunge

«Con carriere separate pm sotto controllo del ministro»



Non solo. «Separare le carriere significa creare la premessa per porre il pm sotto il controllo politico del ministro. Fare dell’azione penale un’azione discrezionale, significa affidarla alla politica. Non crediamo che questo sia un miglioramento per la nostra democrazia» ha dichiarato sempre Santalucia.