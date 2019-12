NordStream 2, Saipem sfiorata dal rischio di sanzioni Usa

(Afp)

Entreranno in vigore nelle prossime ore le sanzioni americane contro i gasdotti russi NordStream 2 e TurkStream, o meglio: contro le società che hanno collaborato a costruirli. Tra queste c’è Saipem , che tuttavia sembra essere solo sfiorata dal rischio e si considera relativamente sicura. Le misure adottate dal Congresso Usa – che salvo improbabili sorprese riceveranno entro venerdì l’imprimatur della Casa Bianca – sembrano meno pericolose per i partner di Gazprom di quanto minacciato in passato.

Il testo definitivo prende infatti di mira «le navi che sono state impegnate nella posa dei tubi a profondità di 100 piedi (30,5 metri, ndr) o più sotto il livello del mare» e ogni «persona straniera» (non soggetto né società) che le abbia «consapevolmente vendute, noleggiate o fornite» o che abbia facilitato tali transazioni.

Il governo Usa deciderà entro 60 giorni chi corrisponde all’identikit, colpendolo con una o più delle punizioni previste, dal rifiuto del visto di ingresso negli Usa al blocco delle operazioni in dollari, al sequestro di eventuali beni e interessi oltre Oceano. Saipem ha uffici e attività negli Stati Uniti. E la sua nave Castoro 10 è impegnata nella costruzione del NordStream 2. La società spiega tuttavia che il lavoro in questione è «di scopo molto limitato» e che il poco che le resta da realizzare sono opere «sopra la superficie dell’acqua», all’approdo della condotta in Germania, non alle profondità descritte dalla legge Usa. In poche parole Saipem (che non ha contribuito a realizzare TurkStream) «sulla base delle informazioni disponibili non crede» che i suoi impegni contrattuali la espongano a sanzioni.

A correre i rischi più seri sembra essere Allseas, gruppo elvetico-olandese (con sede in Svizzera) che non solo è stato l’unico contractor straniero coinvolto nel TurkStream ma ha anche vinto l’appalto per realizzare il 96% della seconda linea di NordStream, secondo quanto afferma il sito della società del gasdotto, con le navi Solitaire, Pioneering Spirit e Audacia. Le prime due imbarcazioni sono tuttora impegnate nella posa dell’ultimo tratto di tubi nel Mar Baltico, in acque danesi. Il resto dei lavori l’ha fatto la russa Mrts.

L’esperienza insegna comunque che al giorno d’oggi nessuno può dirsi con certezza al riparo dalle sanzioni extraterritoriali Usa: il livello di discrezionalità è alto e finire nella lista nera, anche solo per errore e brevemente, può costare caro come ha dimostrato la vicenda dell’armatore italiano PB Tankers , finito nei guai l’estate scorsa per il presunto aiuto al Venezuela.