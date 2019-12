NordStream2, la costruzione del gasdotto si blocca per le sanzioni Usa

Le sanzioni Usa contro i gasdotti russi NordStream2 e TurkStream sono state approvate dal Congresso nei giorni scorsi, agganciate alla legge che stabilisce il budget per la difesa. Il presidente Donald Trump poche ore fa ha promulgato il testo senza apporre veti: un atto che veniva dato per scontato.

Il senatore repubblicano Ted Cruz, uno dei promotori dell’emendamento sulle sanzioni, aveva messo sull’avviso Allseas con una lettera dai toni minacciosi al ceo Edward Heerema: se la società avesse proseguito i lavori sul NordStream2 «anche solo per un giorno» dopo l’entrata in vigore della legge, sarebbe andata incontro a «sanzioni economiche e legali devastanti e potenzialmente fatali».

Anche Saipem sta collaborando al raddoppio del NordStream, che è ormai completo al 90%, ma ritiene di non correre rischi poiché ha svolto un compito molto limitato e non ha posato tubi sottomarini alle profondità che espongono alle sanzioni Usa.

«Non è chiaro se i russi riusciranno a completare da soli i lavori, rimpiazzando le sofisticate navi posatubi di Allseas», afferma Agata ŁOskot-Strachota, senior fellow del think tank polacco Osw. «L’unica società russa che potrebbe svolgere questo tipo di lavoro, la Akademik Cherskiy, verrà ammodernata nel 2020 e non è certo se sarà in grado di operare alle profondità in cui viene collocato il NordStream2».

