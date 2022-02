Norilsk gigante russo dei metalli. «Le sanzioni? Problema per chi compra»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La minaccia di sanzioni contro la Russia non spaventa Norilsk Nickel, gigante minerario che non solo è il primo produttore mondiale di palladio, ma è tra i maggiori fornitori dei metalli più ricercati per la transizione energetica, a partire dal nickel per le batterie, passando per rame e cobalto.

Il gruppo, a controllo privato, si sente relativamente al sicuro e comunque «anche se ci fossero sanzioni commerciali il problema non sarebbe nostro, ma dell’acquirente». Così Anton Berlin, Vicepresident...