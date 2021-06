Norilsk sceglie la Borsa per i prodotti-replica agganciati a rame e nickel

3' di lettura

Norilsk, prima mineraria a sbarcare nel mondo dell’asset management, sceglie Piazza Affari come palcoscenico per il debutto di due nuovi prodotti finanziari che replicano il prezzo del rame e del nickel: metalli “verdi”, utili alla decarbonizzazione, per i quali si prevede un forte aumento della domanda.

La quotazione avverrà domani, secondo i piani anticipati...