Norma salva sport per le imprese: con le tasse a rate stop al penale (anche nel calcio)

Un salva debiti per tutti i contribuenti e non solo per lo sport. È il punto di partenza indicato sia dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, sia dal collega dello Sport, Andrea Abodi, nel bocciare senza mezzi termini l’idea di uno scudo fiscale e contributivo solo per il calcio. L’idea del salva debiti per tutti l’ha fatta sua Ilenia Lucaselli che ha depositato mercoledì 7 dicembre in commissione Bilancio un emendamento alla legge di bilancio.

Un salvagente

Si tratta di un primo passo per gettare un salvagente anche alle società sportive e in particolare a quelle professionistiche del pallone che entro il prossimo 22 dicembre dovranno saldare il pagamento di tasse e contributi fino ad oggi rinviati per un totale che viaggia intorno agli 800 milioni di euro. L’altro anello ancora mancante è consentire anche al mondo dello sport di salire sul treno dei pagamenti rateizzati e così il «salva calcio» esteso a tutti sarebbe completo. Ma andiamo con ordine.

Congelamento azione penale

Il primo passo, come detto, per confezionare il salva debiti è il congelamento dell’azione penale per chi non versa imposte e tasse oltre le soglie indicate dalla legge manette agli evasori (Dlgs 74 del 2000) . Il correttivo depositato, destinato ad entrare nel gruppo degli emendamenti segnalati su cui la commissione Bilancio si pronuncerà alla fine della prossima settimana, prevede la sospensione dei procedimenti penali per i reati di omesso versamento delle ritenute e di omesso pagamento dell’Iva emersi dai controlli automatizzati delle dichiarazioni e riferite al periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 ottobre 2022, quando il contribuente richiede e ottiene la rateizzazione già prevista per il pagamento a rate delle imposte. Il procedimento penale si riattiva nel momento in cui si registra un mancato pagamento di due rate consecutive.

Salva debiti generalizzato

La motivazione di un salva debiti generalizzato, secondo Fratelli d’Italia, è sempre da ricercare nella crisi energetica che ha colpito molte aziende, «comprese quelle che comprano e vendono energia sono state messe in ginocchio». Non sarebbero poche, infatti, le imprese che non sono riuscite a versare le imposte del 2022 e, secondo le regole attuali, ricevendo un avviso bonario possono accedere alla rateizzazione. Ma secondo le attuali regole sulle sanzioni penali tributarie gli omessi versamenti di ritenute e Iva che sforano la soglia dei 250mila euro fanno scattare d’ufficio la denuncia penale.

Un’ipotesi, quest’ultima molto concreta soprattutto per le società dello sport professionistico. La possibilità di accedere alla rateizzazione in 60 mesi, ma solo per imposte e tasse non versate da gennaio a ottobre del 2022, apre allo stop della denuncia penale.