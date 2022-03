Normalizzare la politica monetaria senza espandere quella fiscale è un errore

2 Sarà necessario integrare il Rrf con il finanziamento e la produzione di beni pubblici europei almeno nei settori dell’energia, della sicurezza e delle relative filiere produttive interne alla Ue; e ciò implica che gli Stati membri della Ue dovranno accettare il rafforzamento di una capacità fiscale centrale con orizzonti temporali più lunghi di quelli previsti per il Rrf.

3 La Ue dovrà dotarsi di istituzioni in grado di utilizzare i risultati della nuova capacità fiscale centrale per assumere un peso rilevante nella definizione dei nuovi equilibri economici internazionali.

La Dichiarazione conclusiva di Versailles non entra nel merito dei tre aspetti appena esaminati. Essa apre un unico spiraglio: il Consiglio europeo dà mandato alla Commissione di avanzare proposte per colmare i ritardi degli investimenti europei nella sicurezza, per rafforzare le basi tecnologico-produttive del settore europeo della difesa e per superare l’emergenza energetica.

La speranza è che, pur se priva di una copertura assimilabile a quella offerta dall’iniziativa congiunta di Angela Merkel ed Emmanuel Macron nel maggio del 2020, la Commissione colga l’opportunità e offra un impulso analogo a quello fornito per il varo di quel fondo per la ripresa poi sfociato in Next Generation - Eu.