Per superare gli studi di settore serve una strategia

La revisione delineata dai decreti pubblicati giovedì in «Gazzetta Ufficiale»si preannuncia (o almeno dovrebbe essere tale) come l’ultima per l’applicazione degli studi di settore come gli abbiamo conosciuti finora. La riforma delineata dal decreto fiscale (Dl 193/2016, articolo 7-bis) prevede il definitivo superamento degli studi e la loro sostituzione con i nuovi indici sintetici di affidabilità. Tutto questo già a partire dal periodo d’imposta 2017.



A parte il mutamento nella denominazione, di questi nuovi indici non si sa molto. La legge, dal canto suo si limita a rinviare a un Dm dell’Economia, senza fornire indicazioni di sorta se non limitatamente a quello che dovrà esserne l’impiego: promuovere l’adempimento degli obblighi tributari nonché il rafforzamento della collaborazione tra l’amministrazione finanziaria e i contribuenti, mediante la previsione di misure premiali per i contribuenti più affidabili consistenti nell’esclusione ovvero nella riduzione dei termini di accertamento (peraltro appena incrementati di un anno). In sostanza, con un temine di gran moda, detti indici serviranno come strumento di compliance. Sulla carta, le premesse appaiono promettenti.

Gli aspetti da chiarire

Purtroppo, il diavolo si nasconde nei dettagli e qui di dettagli ne rimangono troppi ancora da svelare. A stretto rigore, infatti, già gli studi di settore servono, oggi, essenzialmente come strumento di compliance: dopo il forte ridimensionamento subito, soprattutto ad opera della giurisprudenza, in ordine al loro impiego come congegno idoneo a fondare un accertamento, gli studi servono principalmente per incentivare i contribuenti ad adeguarvisi per evitare “i fastidi” di un interessamento dell’Agenzia. Se così è, ecco allora che la vera novità degli indici dovrebbe essere il riconoscimento, nero su bianco, che non possono essere impiegati come strumento di accertamento, neppure come innesco, a garanzia di una piena corrispondenza con il fine per cui sono stati concepiti. Il dubbio che ciò possa accadere è però forte, anche perché si potrebbe dubitare dell’efficacia dissuasiva della sola “carota” (la riduzione dei termini di accertamento), in assenza di un “bastone” (il controllo).



Il secondo aspetto che non è chiarito e che invece desta grossa preoccupazione è se l’introduzione degli indici comporterà un’effettiva semplificazione per i contribuenti. Premesso che, inevitabilmente, continuerà la raccolta di informazioni e così la tediosa compilazione di questionari, ci si aspetta che almeno ciò avvenga con modalità più semplificate. Bisognerà però anche vedere se rimarranno i presidi oggi stabiliti per la compilazione degli studi di settore (articolo 39, comma 2, lettera d-ter, del Dpr 600/1973), già spropositati ma che risulterebbero patentemente irrazionali ove mantenuti a tutela di meri strumenti di compliance.



Il coordinamento delle banche dati

Sullo sfondo del riassetto, infine, resta la domanda su quale sarà la strategia che l’Agenzia intende intraprendere per il coordinamento delle molteplici banche dati a propria disposizione. Questo perché, fin tanto che non si realizzerà un cambio di passo nell’impiego di queste banche dati, il rischio è che l’Amministrazione continui ad impiegare le metodologie più tradizionali, come gli studi di settore o possibili succedanei, oggi quanto mai rozze e inadeguate.



L’amministrazione finanziaria deve insomma incominciare a dare prova dell’impiego efficiente delle informazioni a disposizione, perché solo così potrà esigere nuovi impegni ed adempimenti a carico dei contribuenti, altrimenti inutilmente vessatori e forieri solo di scontento e di protesta.

