Entrate tributarie, 404 miliardi in undici mesi

Crescono le entrate tributarie erariali: nel periodo gennaio-novembre 2016 lo Stato ha incassato 404.189 milioni di euro, il 3,9% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se si neutralizzano gli effetti sul gettito dei versamenti dell’imposta di bollo, che dal 2016 hanno una diversa modalità di riscossione, e di quelli del canone tv, le entrate tributarie aumentano del 4 per cento.

Imposte dirette

Le imposte dirette fanno registrare un dato positivo del 3,1%: l’Irpef cresce del 2,3% (164.806 milioni di euro nei primi undici mesi) per effetto dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente (+2,2% pari a +2.878 milioni di euro).

Il gettito Ires registra un incremento di 1.903 milioni di euro (+5,8%) rispetto allo stesso periodo del 2015. Il risultato riflette l’andamento positivo dei versamenti in autoliquidazione per effetto dell'aumento della redditività in alcuni settori economici che ha più che compensato le minori entrate previste per le agevolazioni concesse con la legge di Stabilità per il 2016 e per il potenziamento dell’agevolazione Ace.



Calano, invece, le entrate relative alle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (-55,8%). Il gettito dell’imposta sostitutiva sul valore relativo dei fondi pensione segna una riduzione di 430 milioni di euro (-38,8%) che riflette la flessione dei rendimenti dei prodotti finanziari oggetto di investimento nei fondi pensione. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, cresce del 10,8% l’imposta sulle riserve matematiche del ramo vita assicurazioni e del 31,3% la ritenuta sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche.

Imposte indirette

Segno più anche per le imposte indirette che nei primi undici mesi del 2016 hanno portato all’erario 179.656 milioni di euro (+4,8%). In particolare, prosegue il trend di crescita dell’Iva che fa incassare 106.823 milioni di euro.

Tra le imposte sulle transazioni, l’imposta di registro segna un incremento dell’11,6%. La variazione è invece negativa per l’imposta di bollo (-383 milioni di euro) che risente della diversa modalità di compensazione degli acconti introdotta nel 2016.



Le entrate dell’accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attestano a 22.224 milioni di euro (-0,1%); in aumento il gettito dell’accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) che ha generato entrate per 3.117 milioni di euro (+20,3%).



Giochi e accertamento

Il gioco resta una passione per gli italiani: da gennaio a novembre 2016 le entrate relative ai giochi sono cresciute del 22,3% (+2.416 milioni di euro).

Ma a crescere è stato anche il gettito derivante dall’attività di accertamento e controllo: 7.517 milioni di euro, +2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, determinato dai maggiori incassi derivanti dai ruoli relativi alle imposte indirette (+16,2%).



