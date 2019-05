Riqualificazione degli alberghi, al via il tax credit

È partita questa mattina la prima fase per accedere al tax credit per la riqualificazione delle strutture alberghiere del 2016 (Redditi 2017). Sul sito del ministero dei beni culturali e in particolare nella sezione procedimenti è stata infatti attivata la maschera per la compilazione delle domande, primo step preparatorio, in vista del clic day fissato il 2 febbraio. Questa fase è particolarmente importante perché consente ai rappresentanti delle strutture di compilare correttamente le istanze e correggere eventuali errori nella presentazione della richiesta: il tutto procedendo con calma, visto che la chiusura della fase preparatoria è fissata per le ore 16 del 27 gennaio. Con un’avvertenza: il Mibact, nell’avviso pubblico del 30 dicembre scorso, avverte infatti che «l’ultimo giorno utile alla compilazione della domanda (27 gennaio 2017) per Tax credit riqualificazione non si garantirà una tempestiva risposta alle email che dovessero pervenire».

Per informazioni sono comunque attive due caselle di posta elettronica: taxcreditriqualificazione@beniculturali.it per le domande sul procedimento e procedimenti@beniculturali.it per quesiti di natura tecnica e informatica.

Vale la pena di ricordare che il tax credit alberghi 2016 è fissato nella misura del 30% delle spese sostenute per la riqualificazione delle strutture esistenti alla data del 1° gennaio 2012 fino a un massimo di 200mila euro: le spese agevolabili sono quelle di ristrutturazione edilizia e di eliminazione delle barriere architettoniche. Lo strumento è stato introdotto con il decreto legge 83/2014 che ha attivato la misura per il 2014, 2015 e 2016. L'anno prossimo il bonus aumenterà: l'ultima legge di Bilancio ha infatti prorogato l'agevolazione per tutto il 2017 e 2018 portandola al 65 per cento.

