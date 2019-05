Certificazione unica con premio di risultato

L'agenzia delle Entrate ha pubblicato, ieri sera, nel proprio sito le certificazioni uniche (CU 2017) ordinaria e sintetica, nonché il modello 770/17 che i sostituti di imposta dovranno utilizzare quest'anno. La nuova modulistica è disponibile in formato definitivo. La CU si consegnerà ai lavoratori entro il 31 marzo mentre la trasmissione telematica resta fissata al 7 marzo. Un anticipo, quello della consegna ai lavoratori, che appare di scarsa rilevanza. I sostituti di imposta non avranno un beneficio visto che il termine per la trasmissione all'Agenzia non ha subito alcuna modifica.

Tra le modifiche apportate al modello si evidenzia la ricomparsa della sezione destinata a riepilogare i dati riferiti alla detassazione e nel contempo l'uscita di scena, nella sezione assistenza fiscale 730, delle caselle relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività. Tali variazioni si sono rese necessarie in quanto nel 2015 (anno a cui si riferiscono i dati da 730) la detassazione non era stata disciplinata. L'agevolazione fiscale è invece tornata nel 2016 e per questo motivo - tra i dati fiscali da dichiarare riferiti ai lavoratori - viene riproposta la sezione denominata “somme erogate per premi di risultato” che, rispetto a quanto previsto nel modello di 2 anni fa, appare implementata e in parte già predisposta per contenere le informazioni riferite al premio di risultato che il dipendente ha scelto di ricevere, dal datore di lavoro, sotto forma di benefit.

Modifica, quest'ultima, apportata dalla legge 208/15 e che vedrà un ulteriore sviluppo, il prossimo anno, per effetto delle ulteriori variazioni introdotte dalla legge di Bilancio (legge 232/2016).

Tra le modifiche si rileva l'inserimento nel frontespizio della casella “eventi eccezionali” utilizzabile dai sostituti che si avvalgono della sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione per eventi identificabili con appositi codici. Nuova la sezione “rimborsi di beni servizi non soggetti a tassazione” in cui vanno riepilogati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, effettuati dal datore di lavoro, in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettere f-bis) e f-ter) (per esempio: spese di istruzione universitaria, asili nidi ecc.).

Pronto anche il modello 770/2017 relativo all'anno di imposta 2016. Da quest'anno la dichiarazione è unica avendo accorpato i precedenti modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario. Confermata la scadenza di trasmissione al 31 luglio.

© Riproduzione riservata