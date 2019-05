Cfc, tassazione integrale sugli utili pregressi

I nuovi criteri di individuazione dei paradisi fiscali ai fini Cfc valgono anche con riferimento agli utili pregressi, anche se prodotti quando le società controllate non erano considerate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata in virtù della precedente disciplina. Il chiarimento arriva da una risposta letta dal viceministro Luigi Casero al question time in Commissione Finanze alla Camera, che ha affrontato alcuni effetti delle recenti modifiche alla disciplina Cfc, con particolare riferimento ai nuovi criteri di individuazione di Stati e territori a fiscalità privilegiata.

L’articolo 167, comma 4, del Tuir – nella versione vigente dal 1° gennaio 2016 - stabilisce che i regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50%o di quello applicabile in Italia. Il nuovo criterio di individuazione dei paradisi fiscali può comportare che Stati prima considerati a regime fiscale ordinario, vengono ora considerati a regime privilegiato e quindi attratti nella disciplina Cfc.

Ciò comporta non solo l’applicazione della tassazione per trasparenza della controllata estera, ma altresì la tassazione integrale dei dividendi provenienti dalla stessa. Peraltro, mentre la disciplina Cfc può essere disapplicata con la dimostrazione di una delle due esimenti previste dall’articolo 167, comma 5, del Tuir (svolgimento di un’effettiva attività economica nello Stato estero o mancata localizzazione dei redditi), la tassazione integrale dei dividendi può essere evitata soltanto con la dimostrazione della seconda esimente, ovvero che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a fiscalità privilegiata.

La dimostrazione della prima esimente, pertanto, consente la disapplicazione della disciplina Cfc, ma non della tassazione integrale dei dividendi; in questo caso l’unico correttivo, introdotto dal decreto internazionalizzazione, consiste nel riconoscimento del credito d’imposta per le imposte estere pagate dalla partecipata.

Nel question time è stato evidenziato che i nuovi criteri di individuazione dei regimi fiscali privilegiati non dovrebbero colpire le distribuzioni degli utili realizzati in periodi d’imposta in cui le società estere non erano considerate residenti in paradisi fiscali (in quanto non incluse in black list).

La replica dell’amministrazione, tuttavia, richiamando la circolare 35/E/2016, ha ribadito che per stabilire se gli utili provengono o meno da un paradiso fiscale assume rilevanza il criterio vigente al momento della loro percezione, indipendentemente dalla precedente qualificazione, perché è in tale momento che si verifica il presupposto impositivo in capo al soggetto residente. La risposta chiude comunque con un’apertura, riconoscendo che le Entrate stanno valutando l’introduzione di possibili correttivi a tale situazione.

Sempre nel question time, infine, è stata data risposta a un’interrogazione relativa alla deducibilità delle spese di manutenzione straordinaria su impianti condotti in concessione in capo a soggetti Ias. La risposta ha evidenziato come il trattamento fiscale di tali spese – in virtù del principio di derivazione - debba seguire il corretto trattamento contabile delle stesse, individuato in base ai principi contabili internazionali.

