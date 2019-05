Guide turistiche riabilitate, nuovo giudizio sulla motivazione

Nessuna spiegazione sul perchè tre guide turistiche considerate non idonee dalla Regione Sicilia a svolgere tale attività, siano invece state “riabilitate” dal Tribunale di Palermo, nella sua veste di giudice di appello, che le ha ritenute in possesso dei requisiti, senza entrare nel merito.

Per questo motivo la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, in rappresentanza della Regione Siciliana, «sotto il profilo del vizio motivazionale» e rinviato per un nuovo giudizio ad altro magistrato del Tribunale di Palermo, che dovrà fornire idonea motivazione in merito alla sussistenza delle qualifiche professionali possedute dai soggetti interessati.

È quanto si evince dalla sentenza 461, depositata l’11 gennaio.

In primo grado il Giudice di Pace confermava le ordinanze/ingiunzioni della Regione Sicilia, valutando la mancanza, da parte dei tre, dei requisiti professionali per svolgere l’attività di guida. In secondo grado il Tribunale di Palermo accoglieva l’appello del titolare dell'agenzia di viaggi (per cui i tre lavoravano), sentenziando che «le guide e gli accompagnatori turistici fossero in possesso delle qualifiche necessarie al lavoro svolto» e, pertanto, annullava i provvedimenti della Regione Sicilia nei confronti delle presunte guide. La sentenza di appello veniva poi impugnata di fronte alla Cassazione la quale rilevava che, dopo aver ricostruito analiticamente la normativa e i principi applicabili, e dopo aver riconosciuto che per le attività in questione fosse necessario un preventivo accertamento del possesso dei requisiti,

il giudice di appello non avesse fornito un'adeguata argomentazione in merito al perché ritenesse i soggetti in regola per svolgere l’attività.



Pertanto, pronunciandosi a favore della Regione Sicilia, ha annullato la sentenza di appello e rinviato per un nuovo giudizio ad altro magistrato del Tribunale di Palermo, che dovrà fornire idonea motivazione in merito alla sussistenza eventuale delle qualifiche professionali possedute dai soggetti interessati per lo svolgimento della professione di guida turistica.

