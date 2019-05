Verso Telefisco / Tre nodi da sciogliere per l’Iri

La legge di bilancio 2017 introduce nel nostro ordinamento una imposta proporzionale (Iri) sugli utili non distribuiti delle imprese Irpef: ditte individuali, Snc e Sas in contabilità ordinaria.

La tassazione delle imprese che opteranno per l’Iri (opzione con durata di cinque esercizi, rinnovabile) avverrà calcolando il reddito sulla base delle regole ordinarie previste per tali società e sottraendo i prelievi operati dai soci a valere sull’utile dell’esercizio o sulle riserve di utili, entro il limite della sommatoria del reddito dell’anno e degli imponibili di esercizi precedenti, al netto delle perdite riportabili a nuovo.



L’imponibile della società così determinato (reddito di impresa meno prelievi nei limiti del plafond) sconterà l’Iri nella stessa misura dell’Ires (24%), mentre i prelievi costituiranno per i soci reddito imponibile da assoggettare a Irpef progressiva e addizionali.

Il meccanismo dell’Iri, apparentemente molto semplice, evidenzia peraltro, a una analisi più approfondita, alcuni interrogativi di difficile soluzione, a seguito anche di un testo normativo molto carente.



1) Deducibilità dei prelievi

Un primo dubbio nasce nel calcolo dell’importo dei prelievi in conto utili ammessi in deduzione dall’imponibile Iri. La legge prevede che, nella quantificazione della deduzione, si deve partire dall’importo degli imponibili dell’anno e di esercizi precedenti assoggettati a Iri, ma questo reddito, quanto meno quello dell’esercizio corrente, è esso stesso un’incognita che dipende dalla deduzione cioè dalla somma che si intende calcolare.

Apparentemente, nasce un calcolo circolare, che però, interpretando la norma in modo sistematico, si risolve assumendo il reddito dell'esercizio al lordo, e non al netto, dei prelievi dedotti, come peraltro si desume dalla relazione ministeriale alla legge di bilancio. Quindi, se il reddito dell’anno è 100 e i prelievi sono 80, il relativo importo è tutto deducibile anche se l’imponibile finale soggetto a Iri (20) è apparentemente inferiore ai prelievi stessi.



2) Utilizzo di perdite

Viene disposto, come detto, che il plafond di deduzione dei prelievi è al netto delle perdite fiscali generatesi in periodo di Iri e ancora riportabili. Nulla si stabilisce invece su come vadano considerate le perdite una volta che esse sono state compensate con i redditi. Per rispettare il criterio generale di deduzione, si deve ritenere che, una volta utilizzate, le perdite non vadano più considerate in alcun modo, sicché il plafond si calcola sommando semplicemente gli imponibili Iri dichiarati nell’intero periodo.

Ad esempio, se il reddito dell’anno 1 è 20 (100 meno 80 prelievi), mentre nell’anno 2 si genera una perdita di 15 (senza prelievi), il plafond di deduzione è pari a 5 (20 meno 15). Nell’anno 3 il reddito di impresa è 70 (senza prelievi) ridotto di perdite di 15, con un imponibile Iri di 55. Il plafond 3 diventa pari a 75 (20+55) e non invece a 60, pari a 5 (plafond 2) più 55.



3) Distribuzioni future

Un problema irrisolvibile, stante l’assenza di alcuna regola normativa, riguarda gli utili formatisi in periodo di Iri che vengono distribuiti ai soci dopo il termine del regime. La società, non operando più la tassazione separata del reddito di impresa (e tornandosi al sistema di imputazione per trasparenza del reddito prodotto) non potrà dedurre tali prelievi. D’altro canto, trattandosi di somme che hanno giù scontato il 24%, neppure si può ipotizzare una tassazione integrale sui soci. Si dovrebbero allora introdurre meccanismi (che però la legge oggi non indica) per assoggettare questi importi a un regime di tassazione parziale come previsto per i dividendi delle società di capitali.

© Riproduzione riservata