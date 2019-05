Affluenza superiore alle aspettative nelle sedi collegate a Telefisco 2017

Affluenza superiore alle aspettative nelle 136 sedi collegate a Telefisco 2017. L’evento chiama a raccolta migliaia di professionisti, interessati ai chiarimenti dell’agenzia delle Entrate sui temi fiscali più caldi del momento.

Durante il convegno annuale il viceministro Casero ha annunciato soluzioni su bilanci e comunicazioni Iva

L'evento si puo' seguire in diretta e in differita (anche nei prossimi giorni) su www.ilsole24ore.com/telefisco

A Milano nell'enorme sale del Marriot Hotel (1200 posti) si respira un clima allegro e di curiosità, familiare all'occasione di Telefisco che per molti è ormai un appuntamento anche sociale. La giornata climaticamente faticosa, con una pioggerellina così tipicamente milanese, e le consuete difficoltà di traffico non hanno comunque scoraggiato anche chi veniva da lontano: da Mantova a Sondrio, e in molti casi da piccoli centri un po’ persi nella nebbia invernale, sono venuti a centinaia, almeno uno su quattro, anche se il grosso del pubblico lavora nel capoluogo.

A Napoli la ventiseiesima edizione di Telefisco del Sole 24 fa il pieno. La grande sala della Stazione Marittima, nel porto di Napoli, è gremita e sin dalle 9 di questa mattina sono esauriti i posti a sedere. In sala giovani e meno giovani, molti habitué della maratona del fisco del Sole. Hanno peraltro cominciato molto presto a porre i primi quesiti all'esperto del Sole che è in sala, il dottore Giacomo Albano. Numerosi gli interrogativi posti sul tema della rottamazione delle cartelle.

Lunghe code all'ingresso fino dopo le 10 di questa mattina hanno caratterizzato il via al 26° appuntamento con Telefisco all'Europauditorium di Bologna. La sala del teatro è gremita di un migliaio di professionisti (1.052 per l'esattezza gli iscritti), perlopiù habitué del convegno annuale dell'Esperto risponde. Pochi i volti giovani e molti, invece, i colleghi del capoluogo emiliano per cui la giornata di aggiornamento fiscale è diventata l'occasione per ritrovarsi e confrontarsi. «L'interesse è sempre alto, stando alle domande che stanno arrivando online e a cui stiamo rispondendo da giovedì scorso», commenta Giorgio Gavelli, l'esperto presente sul palco del palazzo dei congressi. Quest'anno a Bologna c'è anche la sede della Concessionaria Audi Zentrum in collegamento diretto a ospitare commercialisti ed esperti contabili del territorio.

Affluenza superiore alle previsioni al centro congressi Banca Marche di Jesi (Ancona) dove è stata predisposta una sala supplementare. Per accogliere un centinaio di persone che non hanno trovato posti a sedere. Netta la prevalenza del pubblico femminile per la stragrande parte fatto di professionisti del settore tributario o attivi all'interno del tessuto delle Pmi che rappresentano l'ossatura dell'economia regionale. Molta attesa per le informazioni in fatto di tassazione per cassa in capo ai contribuenti in contabilità semplificata.

Affluenza record anche a Genova per l'edizione 2017: 715 persone, un numero maggiore di quello del 2016 (649) e anche di quello del 2015 (673). Tra i presenti vi sono soprattutto commercialisti ma anche consulenti del lavoro, avvocati tributaristi, dirigenti d'azienda e alcuni funzionari della Guardia di finanza. Il notevole successo di pubblico si deve, spiegano i partecipanti, agli argomenti particolarmente attuali analizzati nella ventiseiesima edizione dell'evento. Rispetto al 2016, sottolineano alcuni dei professionisti seduti in sala, vengono trattati argomenti più problematici e vi sono maggiori novità.

Folta partecipazione a Cagliari. Al Caesar's hotel sono state predisposte tre sale per seguire i lavori di Telefisco, che fin dall'inizio dei lavori si sono riempite. Professionisti attenti ma anche insoddisfatti del sistema fiscale e degli . Il malcontento, nato in maniera spontanea attraverso i social tra i fiscalisti sardi negli ultimi giorni, troverà una sintesi l'11 febbraio, giorno in cui è stato convocato a Cagliari un incontro per analizzare le condizioni della categoria e le possibili rivendicazioni.

L'argomento di gran lunga più interessante per la platea di Bari è la rottamazione delle cartelle.Sono circa 800 i partecipanti registrati nel capoluogo pugliese. Un numero inferiore alle punte di un migliaio registrate in alcuni degli anni precedenti, ma sufficiente a far esaurire i moduli di registrazione: pochi, infatti, si erano registrati online. Il problema è stato risolto dal personale di sala con fotocopie dei moduli. Ma non si sono potuti evitare ritardi nel completamento delle operazioni, col risultato che la sala si è riempita solo alle 10,05. Il ritardo è stato amplificato dal fatto che molti hanno formato capannelli per discutere dell'eccesso di adempimenti, per i quali la categoria sta protestando. Qualcuno ha proposto di alzarsi e lasciare la sala nel momento in cui avesse preso la parola Rossella Orlandi, ma la cosa non ha avuto seguito.

Professionisti in piedi nella sala da 700 posti del centro congressi dell'hotel Florentia, a Firenze. Molti gli “affezionati” di Telefisco, presenti da anni all'appuntamento, ma tanti anche i giovani. Tutti danno lo stesso giudizio sulla “giungla fiscale” quest'anno ancor più intricata del solito, che alimenta dubbi e incertezze. Domande a raffica per l'esperta presente in sala, Barbara Zanardi, in particolare sulla rottamazione delle cartelle, sul nuovo 'spesometro', sulla fiscalità del nuovo bilancio.

Sulla protesta prevale l'entusiasmo. Non è passata L'idea di boicottare Telefisco come “ritorsione” nei confronti dell'agenzia delle entrate e contro la burocrazia sempre più prodiga di adempimenti oscuri. Sui 1200 partecipanti ala 26 maratona fiscale di Roma sulla tentazione di dare un segnale di malumore ha prevalso il desiderio di chiarire i dubbi. Tanti i nodi da sciogliere: dalla rottamazione dei carichi ai super ammortamenti. Grande attesa per il debutto dell'Iri, considerata un'imposta di difficile applicazione. Per il commercialista Roberto Vavala' “fare una Tax planning a 5 anni oggi sarebbe un suicidio, soprattutto con un legislatore che cambia le norme ogni 6 mesi.

A Vicenza sono più di settecento i partecipanti a Telefisco 2017 ospitati nella Sala Palladio della Fiera cittadina. Molti i giovani e le donne. C'è molta attesa tra la maggioranza dei professionisti per i chiarimenti relativi alle imprese, in particolare le piccole e medie, caratteristica del tessuto economico veneto. I temi più sensibili sono infatti la contabilità per cassa per le Pmi, e la gestione delle relative rimanenze finali, e il nuovo regime Iri per le ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria che permette di ridurre la tassazione se si mantengono gli utili in azienda.

Avvio dei lavori molto partecipato nella sala del Centro Congressi Sacro Volto di Torino. In platea tanti giovani professionisti e veterani dell'appuntamento. Molto malumore tra i professionisti soprattutto per le nuove incombenze a carico dei commercialisti in particolare sulle dichiarazioni Iva per l'anno 2016 che quest'anno vanno presentate all'Agenzia obbligatoriamente entro il 28 febbraio e non più all'interno del modello Unico, fino al 30 settembre. In discussione tra i professionisti il carico di lavoro crescente per l'implementazione delle continue novità e riforme che si susseguono a ritmo serrate. La vera semplificazione dicono sarebbe per due anni non introdurre novità.

© Riproduzione riservata