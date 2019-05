Reati ostativi, pena da spacchettare

Pena carceraria da “spacchettare” per i detenuti pericolosi che chiedono la libertà anticipata speciale. La Prima sezione penale della Corte di cassazione (sentenza 6013/17, depositata ieri) ha accolto ieri il ricorso dei legali di Rocco Papalia, boss della ’ndrangheta trapiantata a Milano con roccaforti nell’hinterland milanese di Corsico e Buccinasco, rinviando al tribunale di sorveglianza di Cagliari il calcolo dei benefici per l’eventuale scarcerazione anticipata (Dl 146/2013 “svuotacarceri”).

Il collegio dell’esecuzione nel novembre del 2014 aveva respinto il reclamo dello stesso condannato contro la decisione della Sorveglianza di non applicare il beneficio, sulla scorta del fatto che si tratta di una pena contenente vari reati cosiddetti «ostativi» (dal sequestro di persona al traffico di stupefacenti).

La Cassazione ha però corretto l’interpretazione del Tribunale cagliaritano, ribadendo che non ci sono nell’ordinamento dati normativi per sostenere che la nuova disciplina dell’ordinamento penitenziario (articolo 4-bis, legge 354/75) «abbia creato uno status di “detenuto pericoloso” che permei di sè l’intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo esecutivo di condanna».

In sostanza il cumulo di pena, prosegue il relatore, deve essere sciolto «in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità , richiedano la separata considerazione dei titoli di condannae delle relative pene» (in coerenza con il precedente 3130/15). In un caso di pena “assemblata” come quello in esame, il giudice avrebbe pertanto dovuto ricostruire i singoli addendi della condanna (ridotta a 30 anni dai 41 del cumulo materiale) e stabilire quali “segmenti” erano nel frattempo stati espiati. A questo proposito la Corte aggiunge che il criterio da seguire prevede che «deve intendersi scontata per prima la pena più gravosa per il reo con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari, la pena espiata va imputata innanzitutto ad esso». (sentenza 613/1999 della Prima penale). Quindi il Tribunale di Cagliari dovrà ora calcolare se i 24 anni finora scontati dal boss della ’ndrangheta milanese abbiano esaurito la soglia ostativa, nel qual caso potrebbe dar luogo alla liberazione anticipata speciale.

La Prima sezione torna anche sul secondo motivo di ricorso, incentrato sugli effetti della parte del decreto svuotacarceri non convertita in legge (in particolare, sulla circostanza di aver proposto la domanda di liberazione durante la vigenza del Dl ). La Corte, respingendo il motivo, ha specificato che la norma più favorevole contenuta in un decreto non convertito può avere solo e semmai effetti in relazione ai «fatti commessi » e che quindi l’efficacia è ristretta ai fatti concomitanti (alla vigenza del Dl) e non tutela, invece, la pretesa in sè.

