Omicidio stradale, assoluzione anche se c’è eccesso di velocità

Uccidere un motociclista investendolo a velocità oltre il limite può non bastare a essere condannati per omicidio colposo aggravato da violazione di norme stradali (omicidio stradale, se il fatto avvenisse oggi). Specie se la vittima stava compiendo una manovra imprevedibile e pericolosa, come un’improvvisa inversione a U. E se l’automobilista era già stato assolto in primo grado: i giudici d’appello dovrebbero sostanzialmente ricominciare il processo da zero per poter sovvertire il primo verdetto, specie quando è assolutorio. Lo dice la Corte di cassazione, nella sentenza 6366/2017, depositata ieri.

La sentenza ha annullato con rinvio la condanna subita in appello da un automobilista cui era stato riconosciuto il 35% di colpa in un incidente costato a vita al guidatore senza casco di uno scooter senza targa né specchietto retrovisore. La vittima si era spostata verso sinistra repentinamente e senza segnalare la manovra. La sua intenzione accertata nel processo era invertire il senso di marcia, cosa vietata in quel punto. Insomma, il motociclista non aveva seguito nemmeno le più basilari regole di prudenza e sostanzialmente per questo l’automobilista era stato assolto in primo grado, pur essendo stato accertato che egli stesse superando il limite di 70 km/h imposto in quel tratto (una perizia parla di velocità non inferiore a 77 km/h, un’altra parla di 94): secondo il Tribunale, siamo in una di quelle situazioni di assoluta imprevedibilità del comportamento altrui in cui un guidatore non potrebbe evitare un incidente nemmeno prestando la massima cautela.

La Corte d’appello, invece, ha ridato valore all’eccesso di velocità. Aggiungendo che dai danni visibili sui veicoli si vedeva che l’auto aveva colpito lo scooter non col frontale ma con la parte anteriore destra della fiancata. Dunque, c’era motivo di credere che l’auto fosse in fase di sorpasso, come pareva avvalorare anche un testimone che riferiva di uno spostamento della vettura verso sinistra. E il sorpasso è una manovra che va avviata solo dopo essersi accertati che ci siano tutte le condizioni di sicurezza, cosa che secondo i giudici di secondo grado non era: in senso contrario (ma a distanza imprecisata) stava sopraggiungendo un altro mezzo e la vittima procedeva senza casco non poteva nemmeno contare sul restovisore. Tutte cose che erano visibili all’automobilista e per questo avrebbero dovuto indurlo a usare maggior prudenza. Senza contare che, per sua natura, un motociclo a due ruote si muove in equilibrio instabile e quindi può improvvisamente spostarsi di lato.

La Cassazione smonta questa tesi partendo da un dato procedurale dalle Sezioni unite della Corte stessa (sentenza 6682/1992): una sentenza d’appello che ribalti quella di primo grado deve avere una «motivazione rafforzata». Il che significa che vanno riesaminate tutte le prove a disposizione e, quando si tratta di trasformare un’assoluzione in condanna, occorre che l’argomentazione della sentenza abbia ancora maggior forza persuasiva. Cioè vada aldilà di ogni ragionevole dubbio (sentenza 26720/2016, sempre Sezioni unite). E per farlo bisogna tener conto anche di quanto stabilì la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 5 luglio 2011 sul caso Dan/Moldavia: quando si ribalta un verdetto di assoluzione, occorre «rinnovare l’istruttoria ed escutere nuovamente i dichiaranti» per essere legittimati a valutare diversamente la loro attendibilità.

Tutte cose che la Corte d’appello non ha fatto, decidendo semplicemente sulla base degli atti del primo grado, valutati in modo differente rispetto a quanto fatto dal Tribunale. Secondo la Cassazione, sarebbe stato necessario soprattutto riascoltare i periti. Per appianare alcune apparenti contraddizioni e, soprattutto, capire se un guidatore di medie capacità avrebbe effettivamente potuto evitare la collisione usando maggior prudenza o se, invece, l’imprevedibilità della manovra del motociclista abbia reso l’impatto in ogni caso inevitabile.

La Cassazione giustifica ciò affermando che nemmeno in materia stradale le regole di prudenza assoluta previste per legge (come fa il Codice della strada agli articoli 141 per la velocità e 145 per la precedenza) si possono interpretare in maniera stretta: in certe situazioni, occorre quella stessa elasticità che va usata per valutare la responsabilità di professionisti che lavorano in equipe. La restrittività d’interpretazione, normalmente, è giustificata dal fatto che gli utenti della strada non sono qualificati e affiatati come i professionisti in equipe e tra loro c’è anche una diffusa tendenza ad essere imprudenti. Ma ci sono situazioni in cui «razionalmente» non si può pretendere un rispetto pedissequo delle regole. O, quantomeno, non si può presumere in assoluto che il loro rispetto avrebbe evitato l’incidente.

Una conclusione che appare ragionevole e condivisibile. Sia per la gravità delle infrazioni commesse dalla vittima. Sia per un fatto tecnico che pare non essere stato citato nel processo: in fase di sorpasso, aumentare la velocità non è necessariamente un fattore di rischio. Anzi, se può aumentare la sicurezza, perché riduce la fase più pericolosa, cioè quella in cui i due veicoli sono affiancati. È un principio largamente accettato anche dalle forze di polizia che vigilano su strada.

