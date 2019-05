Assegno divorzile, l’acquisto di beni superflui fa scattare le indagini tributarie

L'acquisto di due auto di lusso e di una motocicletta è sufficiente per far scattare l'obbligo di procedere a indagini tributarie a carico dell'ex marito ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio. Lo ha stabilito la Cassazione - sentenza 4292 depositata il 20 febbraio - prendendo in esame il caso di una coppia divorziata.

I giudici definiscono significativo il “bagaglio istruttorio” fornito dalla ex coniuge, relativo alla “evidente progressione delle risorse economiche e dei valori patrimoniali” dell'ex marito.

Si tratta - fanno notare i giudici - di elementi obiettivi, quali: l'eredità immobiliare conseguente alla morte del suocero e, soprattutto, l'acquisto di beni mobiliari superflui e di valore certamente indicativo di capacità economica aumentata (due vetture di lusso e una motocicletta). Elementi di un certo rilievo, soprattutto considerata la limitata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'ex coniuge.

In tale contesto, secondo la Cassazione, sarebbe dovuto intervenire il potere di integrazione officioso del Tribunale, tanto più che le motivazioni fornite dall'ex marito (relative al fatto di non essere riuscito a portare a reddito con locazioni i beni immobili ereditati, che tuttavia sono entrati a far parte del patrimonio dell'uomo in epoca successiva all'avvio del giudizio), avevano una portata limitata e certamente non risolutiva. Ma il mancato accoglimento della istanza di parte non ha trovato adeguata valutazione nella motivazione della sentenza della Corte di appello.

Ancora la Cassazione reputa non sufficiente per ritenere implicitamente superata l'esigenza di un accertamento sui redditi, la verosimiglianza della congiuntura economica dell'ex marito, con i beni da questo ricevuti in eredità.

Accoglie pertanto il ricorso della ex moglie, cassa la sentenza impugnata e la rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione per la liquidazione delle spese.

