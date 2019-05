Sul danno morale per la vittima del «branco» decide il giudice di merito

Quantificare il danno morale per l’ angoscia e la sofferenza psicologica provocata da una violenta aggressione fisica, spetta al giudice di merito e la sua quantificazione non può essere messa in discussione in Cassazione. La Suprema corte (ordinanza 4535) rigetta il ricorso di un ragazzo vittima di un pestaggio da parte del branco. Secondo il giovane, il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, non avevano tenuto nella debita considerazione le conseguenze dell’agguato a livello di patema d’animo e sofferenza morale, sottostimando il danno non patrimoniale.

Per la Cassazione, che non entra nella quantificazione, i giudici di merito hanno correttamente liquidato il danno individuando un importo base, poi maggiorato in funzione della sofferenza fisica e psichica sofferta dalla vittima a causa della brutalità e della ferocia dell’aggressione e, infine del «dolore e della sofferenza soggettiva». La liquidazione del danno patrimoniale alla salute si liquida, infatti, in due fasi: c’è un parametro standard uguale per tutti e un secondo “passaggio” nel quale la misura “fissa” viene adeguata al caso concreto, sia dal punto di vista qualitativo (liquidazione in forma di rendita o di capitale) o quantitativa, aumentando o riducendo la somma rispetto al valore standard. Per la Suprema corte poi i giudici sia di prima che di seconda istanza, hanno tenuto conto delle modalità del fatto, come dimostra il richiamo alla «brutalità e alla ferocia dell’aggressione». I giudici di merito avevano sottolineato che il pregiudizio non patrimoniale causato da una lesione alla salute può manifestarsi in molti modi: nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane, come nel dolore fisico o nella sofferenza morale. Per la Corte di merito sono tuttavia forme che hanno un’identica natura. L’omogeneità del danno non patrimoniale, tuttavia, non vuol dire che una volta trasformato in denaro il grado di invalidità permanente con il sistema cosiddetto “a punto” la vittima abbia ottenuto tutto ciò che le spetta. Il valore monetario del punto di invalidità è solo una misura standard che lascia al giudice di merito il compito di valutare una variazione in base al caso concreto. Non è però possibile, aveva sottolineato la Corte d’Appello, chiamare pregiudizi identici con nomi diversi per ottenere una contemporanea risarcibilità.

La misura del risarcimento non è comunque, ribadisce la Cassazione, una questione prospettabile in sede di legittimità.

