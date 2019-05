Tobin tax, la dichiarazione slitta di due mesi

Due mesi in più per la presentazione della dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, meglio nota come Tobin tax, i cui termini slittano dal 31 marzo al 31 maggio. A disporlo è un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate diffuso oggi con protocollo 42770 e intitolato «Differimento del termine previsto nel provvedimento del 18 luglio 2013 per la presentazione della dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie di cui all'articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e modificazioni delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017».

Il rinvio del termine, si legge nel provvedimento, «è disposto a seguito delle segnalazioni ricevute dagli operatori del settore relative alle difficoltà tecniche di aggiornamento ed adeguamento dei propri processi operativi». La scadenza era stata individuata al punto 6.2 del provvedimento, sempre dell’Agenzia, del 18 luglio 2013 che recita: «La dichiarazione, relativa all'anno solare precedente, deve essere presentata all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni».

Inoltre, lo stesso modifica le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvate con provvedimento del 4 gennaio 2017, al fine di rendere facoltativa, con riferimento all'anno 2016, la compilazione di taluni righi del modello.

