Portolano Cavallo primo studio legale premiato come Best workplace in Italia

Portolano Cavallo è il primo e unico studio legale in Italia premiato come eccellente ambiente di lavoro nella classifica Best Workplaces Italia 2017, stilata per la sedicesima volta da Great Place to Work® Italia durante il 2016 analizzando 122 aziende italiane. Portolano Cavallo è risultato settimo nella categoria delle aziende fino a 50 dipendenti. Il giudizio dei lavoratori pesa per i due terzi del punteggio.

«Essere il primo studio legale a venire annoverato come Best Workplaces Italia è per noi motivo di orgoglio - ha commentato Francesco Portolano a margine della cerimonia di premiazione tenutasi il 3 marzo nella cornice dell'Unicredit Pavilion di Milano -. Sin dalla fondazione nel 2001 abbiamo dedicato grandi energie e risorse a costruire un ambiente di lavoro in cui le persone, sulla base del solo merito e senza differenze di genere, possano migliorarsi e realizzare le proprie passioni e ambizioni, senza andare a discapito della propria vita privata».



Lavorare da Portolano Cavallo



Queste le motivazioni dello studio:

«Da Portolano Cavallo la competenza è condizione assolutamente necessaria ma non sufficiente. Per questo lo studio è stato fondato sui principi di merito, trasparenza e collegialità, con l'obiettivo di creare un ambiente professionale in cui il valore del gruppo moltiplica le potenzialità del singolo



Nel 2013 Portolano Cavallo ha, primo nel settore degli studi legali, sottoscritto un contratto collettivo integrativo di secondo livello. L'accordo prevede misure per conciliare tempi di vita e di lavoro, come l'introduzione della banca ore e della relativa flessibilità, convenzioni con strutture sanitarie ed asili nido, la copertura assicurativa per l'assistenza sanitaria integrativa per sé e per i propri familiari, l'anticipazione del costo dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale, con trattenuta del controvalore suddiviso in rate mensili in busta paga ed altri strumenti a sostegno dei dipendenti».

Diverse, infine, le attività svolte internamente:

- Children@Work dal 2010, un pomeriggio di attività ludica in cui le sedi vengono aperte ai figli di professionisti e dipendenti;

- Thursday@Portolano un giovedì al mese in cui si svolge un pranzo collettivo con menu tematico per favorire la condivisione di un momento conviviale lontano dal lavoro;

- Anniversario di studio un fine settimana , di puro svago, in una località turistica per celebrare il compleanno dello studio;

- Welcome Summer un aperitivo estivo per salutarsi prima delle ferie.

Primi posti

Il posto migliore dove si lavora meglio in Italia tra le grandi aziende è risultato essere l’Hilton . L'anno scorso aveva vinto Dow Chemical, tutto un altro mondo, quella della chimica. In questa edizione Hilton, che partecipava per il secondo anno, ha scalato quattro posizioni e si è preso il primo posto, davanti alla compagnia assicurativa online ConTe.it, del gruppo britannico Admiral, e ad American Express. Sempre tra le grandi imprese nona risulta Remax Italia.

