I rimborsi da sentenze e il decreto che non c’è

Si è ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta del decreto Mef relativo alle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze immediatamente esecutive anche se non definitive. A distanza di circa un anno e mezzo dalla sua previsione, dieci mesi dall'entrata in vigore della norma e ben tre mesi da quando il Consiglio di Stato ha licenziato il provvedimento, ad oggi il decreto non è ancora stato pubblicato.

Tale assenza crea un particolare danno a tutti i contribuenti che hanno ottenuto la condanna dell'amministrazione al rimborso delle imposte, alle spese legali o variazioni catastali.

Il Dlgs 156/2015, per equilibrare il trattamento delle parti in causa, ha previsto che le sentenze tributarie favorevoli al contribuente siano immediatamente esecutive: gli Uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato.

La disposizione è entrata in vigore lo scorso 1° giugno, con la conseguenza che devono essere eseguite anche se la sentenza non è definitiva e quindi nelle more del giudizio:

le somme liquidate nella decisione, riferite ad imposte richieste a rimborso dal contribuente ;

le spese di lite poste a carico dell'Ufficio;

l'aggiornamento degli atti catastali.

Tuttavia una norma transitoria ha subordinato la concreta applicazione del nuovo istituto all'emanazione di un decreto del Mef sulla durata, i termini e le modalità della garanzia per i rimborsi superiori ai 10.000 euro, ove richiesta dal giudice. La norma però non specifica se lo slittamento della decorrenza debba riferirsi solo alle decisioni nelle quali è richiesta una garanzia ovvero indistintamente a tutte le ipotesi favorevoli al contribuente. Si pensi ai rimborsi non superiori a 10.000 euro, per i quali non è previsto che il giudice possa richiedere una garanzia ovvero a quelli superiori ai 10.000 per i quali il giudice non la ritiene necessaria o ancora alla condanna alle spese di lite della parte pubblica.

Secondo l'agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 2015) la mancanza del provvedimento comporta la non entrata in vigore di tutte le nuove previsioni a prescindere cioè che siano richieste o meno le garanzie dal giudice.

Ne consegue che ove il giudice opti per tale interpretazione il contribuente o l'impresa non potrà ottenere le somme a causa del ritardo nell'emanazione del provvedimento ministeriale, con tutte le conseguenze che potrebbero derivarne soprattutto in questo periodo di particolare crisi finanziaria.

Nella diversa ipotesi in cui il giudice tributario ritenga già applicabile la nuova norma (in tal senso si sono espresse la Ctp di Venezia, la Ctp di Reggio Emilia e la Ctr di Milano) poiché il decreto del Mef riguarderà solo ed esclusivamente le caratteristiche che dovranno avere le garanzie, la sentenza favorevole al contribuente dovrebbe essere immediatamente esecutiva.

Ora vi è solo da sperare che, dopo tanto tempo, il decreto venga finalmente pubblicato e una delle poche norme favorevoli al contribuente introdotte da oltre un anno e mezzo diventi operativa a prescindere dalle interpretazioni.

