Estradizione vietata per lo straniero affetto da Hiv

E' vietata l'espulsione di un cittadino straniero gravemente malato. L'imprescindibile diritto alla salute di cui godono tutti i cittadini, comunitari e non, impedisce l'estradizione nei casi in cui l'immediata esecuzione del provvedimento rischierebbe di causare un irreparabile pregiudizio. Tale garanzia comprende infatti non soltanto le prestazioni di pronto soccorso e di medicina d'urgenza, ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita.

Per questo motivo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero affetto da Hiv contro il provvedimento del giudice di pace di Massa, che ne aveva stabilito l'espulsione.



Il divieto di espulsione temporanea dello straniero per motivi di salute - si legge nella sentenza 6000 depositata l'8 marzo - è correlato ad una condizione di necessità d'intervento sanitario non limitato all'area del pronto soccorso o della medicina d'urgenza, ma è esteso all'esigenza di apprestare gli interventi essenziali “quod vitam”. Rientrano in tale categoria tutti gli interventi che, successivamente alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al loro completamento, o al conseguimento della loro efficacia, mentre restano esclusi tutti quei trattamenti di mantenimento e di controllo che, seppur necessari per garantire una speranza di vita, esulino dall'intervento sanitario indifferibile e urgente e per i quali può essere richiesto un permesso di soggiorno per motivi di salute.



Nel caso preso in esame, il giudice di Massa avrebbe omesso di accertare lo stato di salute del ricorrente, fornendo una “erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione”.



In particolare, questi avrebbe errato nel ritenere i motivi di salute esclusi da quelli tassativamente indicati all'articolo 19 del Dlgs 286/1998 e quindi causa non ostativa per la pronuncia di espulsione.



Nel caso di specie - si legge nella sentenza - il giudice di pace si è limitato a una apodittica affermazione senza prender atto della sindrome sofferta dal ricorrente e senza alcuna motivazione circa le ragioni per cui la stessa non giustifichi l'applicazione dell'articolo 19 del Dlgs 286/1998.



La Suprema Corte, dunque, non ha dubbi: all'uomo spetta un permesso di soggiorno per motivi sanitari.

