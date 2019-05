Per il Terzo settore un labirinto di bonus in attesa del riordino

Una babele di circa cento incentivi fiscali per il Terzo settore attende il riordino. Tra questi, sono 52 quelli di maggior rilievo pensati per gli oltre 301mila soggetti non profit (censimento Istat 2011): esenzioni, imposte agevolate sui proventi, deducibilità di alcuni oneri, cessioni gratuite, forfettizzazione ai fini Ires e Iva oppure aliquote ridotte per alcune prestazioni. A queste, poi, si aggiungono 49 deduzioni e detrazioni previste per chi dona denaro o beni a soggetti non profit, alcune delle quali si sovrappongono, tanto che il benefattore può scegliere la disposizione più conveniente.

LE AGEVOLAZIONI PER LE ONLUS

Il restyling della disciplina fiscale per il Terzo settore è atteso da tempo. Il sovrapporsi di normative settoriali e la frammentazione degli incentivi hanno finito con il creare un muro contro il quale è destinato a scontrarsi chiunque oggi voglia svolgere un’attività sociale in Italia. Approvate nel corso degli anni, alcune misure fiscali si rivolgono all’intera platea delle Onlus, altre sono pensate ad hoc solo per soggetti specifici (per esempio, le fondazioni lirico-sinfoniche). A volte incidono in modo rilevante sui conti delle associazioni, come nel caso del 5 per mille. Altre hanno un impatto limitato, si pensi alle esenzioni dal canone Rai per gli enti non commerciali o dall’imposta di bollo per le Onlus.

Il team di esperti presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali è impegnato per attuare la legge delega di riforma del Terzo settore (legge 106/2016) ha tempo fino al prossimo 2 luglio per approvare i relativi decreti (si veda articolo in basso). Tutte le misure fiscali, insieme a quelle civilistiche, verranno riorganizzate in un unico Codice, previsto dalla riforma. A guidare il riordino saranno alcune linee guida, comuni tra le varie disposizioni, che è possibile individuare nella normativa oggi in vigore.

Irrilevanza dei proventi

Uno dei capisaldi fiscali che caratterizza la disciplina del Terzo settore è l’irrilevanza dei proventi derivanti dalle attività istituzionali non lucrative e da quelle commerciali, purché svolte in via residuale e con l’obiettivo di autofinanziarsi. Per esempio, un’associazione di volontariato (legge 266/1991) non deve tassare le quote versate dagli iscritti, né i rimborsi erogati da enti pubblici che affidano attività benefiche in convenzione. Tanto meno i ricavi di attività commerciali di carattere “marginale” e occasionale, come la vendita di beni per autofinanziarsi. La decommercializzazione delle quote degli iscritti vale anche per le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000).

Norme per soggetti specifici

La riforma avrà il compito di creare una maggiore omogeneità sotto il profilo del trattamento fiscale: alcuni particolari benefici sono previsti solo per alcune realtà specifiche. Per esempio, l’articolo 10, comma 1 del Dpr 633/72 dispone tutta una serie di esenzioni Iva, tra cui quella nel dettaglio per le prestazioni rese per realtà come gli asili, le case di riposo oppure gli alberghi della gioventù. Il Dlgs 367/96, invece, all’articolo 25 regolamenta l’esenzione dall’imposta spettacoli per le sole fondazioni lirico-sinfoniche.

Regime per le Onlus

L’unica categoria riconosciuta sotto il profilo fiscale, attraverso l’iscrizione nei registri dell’agenzia delle Entrate (oppure “di diritto”), è quella delle Onlus. La qualifica consente di accedere a un pacchetto di ben 15 agevolazioni tra quelle di maggior impatto (si veda la grafica a destra), da quelle che assegnano benefici fiscali a chi effettua erogazioni liberali a favore dell’organizzazione (sia persone fisiche che imprese) fino a quelle precluse ad altri enti, come l’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni oppure dagli oneri sull’atto costitutivo (imposta di bollo e di registro).

Gli altri soggetti non profit

L’impresa sociale, finora rimasta esclusa dai benefici fiscali, riceverà nuovi incentivi per i finanziatori e vantaggi per assicurare la prevalente (e non più esclusiva) destinazione di utili al perseguimento dell’oggetto sociale.

Infine, la riforma potrà essere l’occasione per razionalizzare tutta una serie di agevolazioni “minori”, che si sono stratificate nel corso degli anni, ma solo per alcuni soggetti. Si pensi alle esenzioni di cui godono le organizzazioni di volontariato, per esempio sulle affissioni, sul pedaggio autostradale e sul canone radio dovuto per gli apparati installati sui mezzi adibiti a servizi socio-sanitari e di protezione civile.

La riforma

L’obiettivo del riordino, inserito nella legge delega, nasce dalla necessità di semplificare. Nel Codice unico del Terzo settore saranno previsti pochi, ma chiari, regimi fiscali da applicare agli enti iscritti in un apposito Registro unico, che verrà istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

I regimi fiscali saranno pensati per tipologie ben definite di soggetti e verranno modulati in virtù del tipo di attività svolta (cioè vantaggi maggiori per chi svolge attività di carattere più prettamente solidaristico). Gli operatori del Terzo settore potranno così scegliere il regime giuridico più adatto in funzione dei propri obiettivi sociali e del tipo di attività che intendono svolgere, individuando di conseguenza le relative misure fiscali previste.

