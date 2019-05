Servono confini più chiari per evitare il contenzioso

La riforma del Terzo settore parte dall’esigenza, ormai sentita da tempo dai tantissimi operatori, di razionalizzare la frammentaria disciplina del settore, distribuita in un articolato mosaico di leggi e decreti, assegnando una nuova dignità a un comparto che vale circa 64 miliardi di fatturato e il 4,3% del Pil.

Con la legge delega 106/2016 sono state individuate le linee guida, su cui sta lavorando un team tecnico attivato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il compito di portare a termine la riforma. Molti i temi di grande impatto a partire dalla definizione giuridica dello stesso “terzo settore”, che fino ad oggi mancava del tutto. Come previsto dalla legge delega, le novità riguarderanno «tutti gli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» che svolgono attività di interesse generale. Resteranno escluse, invece, le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categoria economica nonché le fondazioni bancarie.

L’intervento di riforma, dunque, riguarderà associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato previsti dal Codice civile, nonchè le norme speciali relative ad alcune tipologie di enti, come le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali. Le nuove regole verranno coordinate in un Codice ad hoc, che sarà il contenitore per la disciplina riguardante tutti gli enti appartenenti alla categoria.

A quanto risulta il team di tecnici sta mettendo a punto delle regole comuni che riguarderanno, ad esempio, il riconoscimento della personalità giuridica degli enti, gli obblighi di trasparenza e informazione, nonché la revisione dei regimi di responsabilità patrimoniale e lo status degli associati.

Verrà istituito un Registro nazionale del Terzo settore presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, suddiviso in specifiche sezioni (ad esempio attività di volontariato, promozione sociale o imprese sociali). L’iscrizione porterà con se non pochi benefici, come la possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici, fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, fondi europei destinati al sostegno dell’economia sociale. La registrazione servirà anche per esercitare attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici, e per avvalersi delle misure fiscali e di sostegno economico.

Queste ultime, in particolare, potrebbero rappresentare un volano importante, solo se rese finalmente piu fruibili attraverso un’opera di razionalizzazione e semplificazione delle agevolazioni e dei regimi contabili esistenti. Su questo aspetto il Governo dovrà effettuare un’attenta opera di rivisitazione delle deduzioni e detrazioni legate alle erogazioni liberali e della disciplina del 5 per mille, dove è richiesta a gran voce, ormai da tempo, una riforma in grado di garantire maggiore certezza delle risorse disponibili e sopratutto l’erogazione in un tempo ragionevole dei fondi a favore degli enti beneficiari.

In base alle indiscrezioni sul testo in lavorazione, i regimi fiscali di cui potranno godere gli enti saranno costruiti con lo scopo di assegnare benefici in funzione dell’impatto sociale dell’attività svolta e dei destinatari. Per questo le misure fiscali di maggiore favore riguarderanno le organizzazioni di volontariato (Odv), il cui regime dovrà coordinarsi con un altro grande impegno assegnato dalla legge delega (articolo 9, comma 1, lettera m), ovvero la revisione della disciplina riguardante le Onlus. Come noto, si tratta di un regime che oggi ha una valenza solamente fiscale, ma che potrebbe assumere ancora maggiore rilevanza con la nuova riforma.

Inoltre, il team di tecnici è al lavoro per migliorare la definizione e la distinzione tra le attività istituzionali e quelle cosiddette “connesse”, svolte dalle Onlus, al fine di evitare contenziosi con l’agenzia delle Entrate, specie quando lo svolgimento di eventuali attività defiscalizzate di carattere commerciale è finalizzato al perseguimento di obiettivi ritenuti meritevoli di tutela.

Un deciso passo in avanti riguarderà la figura dell’impresa sociale che, a seguito del Dlgs 155/2006, non è mai realmente decollata. Su questi aspetti si concentreranno le novità piu importanti come quella che riguarda l’assenza del divieto assoluto di distribuzione utili. L’obiettivo principale resta il perseguimento delle finalità di interesse generale indicate dalla legge delega, ma si potrà in questa sede immaginare anche una piccola forma di remunerazione per i soci.

I vantaggi fiscali, finora assenti, potranno dare una spinta decisiva per lo sviluppo delle imprese sociali, finora penalizzate per la mancanza di benefici a favore della società ma anche dei finanziatori. In questo quadro generale, la legge delega conferma l’inquadramento delle cooperative e loro consorzi nella famiglia delle imprese sociali che, con i giusti incentivi, potrebbero a questo punto svolgere un ruolo importante per la crescita del Terzo settore.

