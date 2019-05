Le prospettive di riforma dello Statuto del contribuente

Dalla sua approvazione, 17 anni fa, lo Statuto dei Diritti del Contribuente ha apportato un notevole progresso in tema di “garanzie” e, quindi, di democraticit del rapporto tributario. Rimangono, tuttavia, aperte significative problematiche che non hanno ancora trovato soluzione nelle aule parlamentari. con questo tema che il professor Gianni Marongiu, presidente dell’Associazione nazionale tributaristi italiani (Anti), nonch padre e ideatore dello Statuto, introdurr la prima giornata del convegno L'evoluzione dello Statuto dei diritti del contribuente e il nuovo processo tributario, in programma il 7 e 8 aprile, a Catanzaro presso l'Hotel Guglielmo.

L'incontro, organizzato dalla sezione Calabria dell'Anti in collaborazione con le sezioni Campania, Puglia e Sicilia Occidentale, gode del sostegno di Bcc Centro Calabria e Rotary club Catanzaro e sar accreditato ai fini della formazione professionale dall'Ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti di Catanzaro.

La partecipazione a entrambe le giornate di convegno gratuita previa registrazione sulla piattaforma dedicata (prima giornata, 7 aprile 2017, http://bit.ly/convegno-ANTI-7-4-2017 . Seconda giornata, 8 aprile 2017, http://bit.ly/convegno-ANTI-8-4-2017).



La prima giornata di lavori sar dedicata allo Statuto del contribuente e sar introdotta e moderata dall’avvocato Edoardo Ferragina, presidente Anti Calabria secondo il quale sussiste tuttora - anzi si andata ampliando, con taluni interventi poco meditati della giurisprudenza -una estrema incertezza in ordine ai profili fondamentali dell'ordinamento tributario, con ricadute negative sulla sfera delle libert personali e patrimoniali garantite dalla Costituzione e dal diritto europeo.

Appare meritevole di integrazione in particolare la disciplina dei princpi generali dell'attivit amministrativa tributaria. Basti pensare al contraddittorio procedimentale che stato oggetto di soluzioni giurisprudenziali contrastanti. Ne parleranno in maniera approfondita il professor Salvatore Sammartino, presidente della sezione Sicilia occidentale dell'Anti e il professor Fabrizio Amatucci, Ordinario di diritto tributario all'Universit Luigi Vanvitelli di Napoli nella relazione “Contraddittorio endoprocedimentale nel diritto interno”.

Una riflessione accurata merita anche la disciplina dei criteri relativi all'interpretazione degli atti negoziali, oggi delimitata all'imposta di registro tema che sar presentato dal dottor Nicola Durante, socio onorario Anti nonch magistrato amministrativo e giudice tributario nel suo intervento “I vizi degli atti tributari e lo statuto del contribuente nella giurisprudenza della Suprema Corte”.

La conclusione della prima giornata sar affidata al professor Angelo Scala, Ordinario di diritto processuale civile all'Universit Federico II di Napoli che richiamer l'attenzione dei partecipanti sul tema del “Contraddittorio tra procedimento e processo”.

La seconda giornata di convegno sar introdotta e moderata dall'avvocato Pasquale Improta vice presidente nazionale Anti e affronter invece gli aspetti relativi alle riforme che hanno interessato il processo tributario, con particolare attenzione al processo tributario telematico che presto sar introdotto in tutta Italia e che potrebbe diventare obbligatorio - oggi facoltativo - a far data dal 2018.

Nello specifico la professoressa Maria Pia Nastri, socia Anti e docente all'Universit degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, affronter il tema “La sospensione cautelare nella riforma del processo tributario” mentre l'avvocato Pasquale Amodio, socio Anti. e titolare dello Studio Legale e Tributario Amodio a Salerno approfondir l'aspetto della “Nuova conciliazione giudiziale”. A seguire il dottor Marco Ligrani, socio Anti e dottore commercialista a Bari illustrer il tema del rinnovamento profondo che l'assistenza tecnica e la difesa stanno registrando a seguito dell'entrata in vigore del “Processo tributario telematico” e della sua progressiva estensione a tutto il territorio nazionale. Dal 15 febbraio 2017 infatti il processo tributario telematico si applica anche alle Commissioni tributarie presenti nelle Regioni Campania, Basilicata e Puglia. Ed entro il 15 luglio 2017 si completer l'estensione a tutte le Commissioni tributarie italiane, con significativi vantaggi per tutti gli operatori del settore, in termini di riduzione di costi, semplificazione e celerit degli adempimenti processuali, e con effetti indiretti anche sulla durata del processo tributario.



A chiudere i lavori della seconda giornata la relazione dell'avvocato Giuseppe Falcone, gi magistrato della Suprema Corte e socio onorario Anti che discuter delle prospettive di riforma della giustizia tributaria, atteso che esistono numerosi progetti di legge che intendono riformare, anche radicalmente, la giurisdizione tributaria. L'entit davvero rilevante dei ricorsi tributari pendenti in Cassazione - anticipa Falcone - e gli esiti degli ultimi anni in netto favore della Agenzia delle entrate meritano un'attenta riflessione. Il fenomeno pone il problema di verificare se questa situazione di crisi riguarda solo la fase del processo tributario o se invece questi dati sono solo la conseguenza di un sistema tributario sicuramente squilibrato, almeno sul piano della prova, in favore del Fisco gi nella fase procedimentale e poi nella fase del giudizio, sicch spesso i contribuenti sono costretti a chiedere in massa una tutela che purtroppo spesso non trovano in un processo non conforme ancora “al giusto processo” ma che anzi si pu definire “troppo sommario.

Per gli accompagnatori, infine, previsto un programma di visite culturali in collaborazione con il Rotary club Catanzaro, che prevede tra l'altro la visita guidata del MARCA, Museo delle Arti di Catanzaro, nato nel marzo 2008, come polo museale multifunzionale dove convivono l'arte antica e i linguaggi contemporanei, del MUSMI, Museo storico militare Brigata Catanzaro che custodisce cimeli, armi e divise relativi ad un periodo che va dall'et napoleonica alla seconda guerra mondiale, del Parco della Biodiversit mediterranea un'area verde che si estende per 60 ettari nel cuore della citt di Catanzaro e la visita al Complesso monumentale San Giovanni che sorge sull'area del distrutto castello di origine normanna.

