La classifica dei tribunali più efficienti: vince Bolzano, Enna in coda

Non è affatto detto che i tribunali dove ci sono forti scoperture di organico siano anche quelli meno produttivi. Ovviamente, vale anche la regola inversa: pur disponendo di tutti i magistrati e del personale amministrativo, ci sono uffici giudiziari che arrancano.

Così, per esempio, il tribunale di Bolzano, che pure lamenta il 33% di scoperture tra le toghe e il 53% fra gli addetti alle cancellerie, nell’ultimo anno è riuscito ad aggredire l’arretrato in modo significativo e a ridurre i tempi dei processi: performance che gli valgono il primo posto in classifica. Enna, invece, che fa registrare risultati meno brillanti, ma non per questo negativi, è l’ultimo della classe, perché poteva, invece, contare sulla piena copertura degli organici.

La non automatica correlazione tra forze in campo e produttività è uno degli elementi messi in luce dalla ricerca condotta da Fabio Bartolomeo, direttore del servizio statistica del ministero della Giustizia nonché rappresentante italiano presso la Cepej, la commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa. Il ranking risponde all’esigenza del ministro Andrea Orlando di tenere sotto controllo il livello di servizio offerto dagli uffici giudiziari.

Lo studio - che l’autore definisce «sperimentale» - prende in considerazione il settore civile e, in particolare, gli affari contenziosi, ovvero quelli più complessi da un punto di vista procedurale, trattati dai 140 tribunali fino al 1° gennaio scorso. A questi processi sono stati applicati più parametri: l’anzianità dell’arretrato (quello ultratriennale fa scattare i risarcimenti della legge Pinto per l’irragionevole durata del procedimento); i tempi delle cause; il clearance rate (rapporto tra tutte le cause definite e iscritte), che misura la capacità di smaltire l’arretrato; la copertura degli organici. La ricerca precisa che, per quanto dal punto di vista dei servizi al cittadino non si dovrebbe tener conto dei vincoli organizzativi interni dei tribunali, per misurare le performance non si può ignorare l’indicatore del personale, perché si tratta di una «variabile indipendente dalla responsabilità dei dirigenti degli uffici».

La classifica della produttività dei tribunali Ranking nazionale Tribunale Procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 Di cui pendenti ultratriennali Durata media in giorni Rapporto definiti/iscritti Posti vacanti magistrati togati sul totale degli organici Posti vacanti personale amministrativo sul totale degli organici 1 BOLZANO 3.990 10% 592 1,04 33% 53% 2 ROVERETO 681 2% 448 1,01 22% 24% 3 NOVARA 3.698 17% 729 1,06 22% 27% 4 LODI 2.602 10% 515 1,03 13% 32% 5 SULMONA 1.145 7% 606 1,16 0% 33% 6 BIELLA 2.228 17% 698 1,00 25% 38% 7 LECCO 2.247 5% 537 1,00 13% 34% 8 COMO 4.361 7% 566 1,03 10% 31% 9 TORINO 19.501 4% 448 0,98 15% 25% 10 CHIETI 2.350 6% 546 1,05 0% 56% 11 MILANO 45.580 12% 574 1,03 11% 31% 12 ASTI 2.779 5% 422 1,02 12% 23% 13 NAPOLI NORD 19.550 2% 479 0,76 15% 29% 14 RAVENNA 3.276 5% 585 1,03 14% 20% 15 BUSTO ARSIZIO 4.184 9% 459 1,01 6% 44% 16 PAVIA 5.362 15% 703 1,06 9% 35% 17 ANCONA 8.064 12% 585 1,00 17% 25% 18 AOSTA 762 4% 342 1,00 0% 38% 19 TRIESTE 3.327 5% 514 0,85 16% 25% 20 VERBANIA 1.588 4% 504 1,02 21% 7% 21 REGGIO EMILIA 4.306 8% 606 0,99 17% 22% 22 AREZZO 4.342 20% 759 1,12 15% 21% 23 LIVORNO 4.178 10% 668 1,06 12% 19% 24 RIETI 3.286 26% 733 1,06 15% 27% 25 URBINO 1.417 26% 1.048 1,12 17% 29% 26 VARESE 3.726 15% 746 0,99 22% 27% 27 MONZA 8.277 6% 543 1,00 9% 29% 28 CUNEO 3.347 8% 477 1,04 15% 9% 29 CREMONA 2.425 9% 691 1,04 10% 22% 30 VERONA 10.717 18% 763 1,06 17% 20% 31 BERGAMO 9.249 17% 725 1,10 8% 25% 32 BELLUNO 1.734 28% 1.015 1,10 18% 26% 33 CAMPOBASSO 3.861 18% 678 1,02 36% 16% 34 PESCARA 6.469 23% 790 1,11 15% 19% 35 IVREA 3.160 6% 429 0,93 6% 31% 36 GENOVA 11.787 8% 497 0,98 10% 23% 37 SAVONA 3.524 14% 711 1,10 9% 19% 38 VELLETRI 14.630 28% 912 1,11 18% 20% 39 VERCELLI 1.933 13% 703 1,02 5% 35% 40 L'AQUILA 4.166 15% 609 0,92 36% 16% 41 RIMINI 4.938 10% 684 0,97 10% 29% 42 NAPOLI 76.105 26% 999 1,06 13% 28% 43 SCIACCA 2.341 7% 676 1,00 30% -25% 44 MARSALA 3.158 4% 516 1,00 4% 21% 45 TRENTO 3.678 7% 533 0,95 5% 30% 46 FORLì 5.354 20% 825 1,05 14% 18% 47 LOCRI 9.525 33% 1.164 1,22 37% 16% 48 IMPERIA 3.979 26% 750 1,01 20% 20% 49 MANTOVA 2.825 10% 652 1,03 14% 3% 50 FERRARA 1.897 5% 447 1,02 10% 7% 51 PORDENONE 3.168 10% 528 0,88 11% 23% 52 MODENA 8.831 23% 918 1,04 11% 25% 53 PISTOIA 4.973 24% 1.110 1,05 11% 30% 54 TRAPANI 4.425 10% 850 1,02 20% 0% 55 PESARO 3.613 17% 877 1,03 7% 27% 56 BRESCIA 19.653 22% 718 1,00 13% 22% 57 UDINE 3.660 5% 558 0,90 11% 17% 58 VENEZIA 13.784 12% 739 0,89 14% 24% 59 BOLOGNA 14.915 10% 679 0,99 4% 28% 60 ROMA 114.761 16% 722 0,96 11% 27% 61 GORIZIA 1.512 18% 775 0,94 18% 22% 62 TIVOLI 9.705 23% 957 1,05 19% 13% 63 VASTO 1.567 19% 700 1,02 14% 13% 64 SONDRIO 1.628 17% 733 1,01 17% 10% 65 LAGONEGRO 7.637 39% 1.450 1,11 16% 27% 66 ROVIGO 3.661 25% 883 1,04 18% 14% 67 ALESSANDRIA 3.906 14% 739 1,02 7% 21% 68 CALTANISSETTA 5.273 13% 570 0,83 21% 7% 69 TERNI 5.211 24% 946 1,03 15% 19% 70 FOGGIA 43.556 47% 1.772 1,58 26% 19% 71 TARANTO 20.392 22% 994 1,07 8% 21% 72 SASSARI 5.278 16% 605 0,98 19% -2% 73 TERMINI IMERESE 5.837 13% 578 0,87 23% -19% 74 CASSINO 9.542 28% 1.125 1,03 19% 19% 75 PRATO 4.017 19% 915 1,03 0% 30% 76 LATINA 20.996 47% 1.579 1,11 18% 24% 77 BARCELLONA PdG 11.836 57% 1.750 1,36 27% 18% 78 LA SPEZIA 3.616 22% 741 1,02 15% 10% 79 PERUGIA 12.534 38% 1.306 1,04 15% 27% 80 CIVITAVECCHIA 9.315 36% 1.055 1,03 25% 16% 81 TREVISO 9.982 17% 913 1,01 12% 18% 82 AVELLINO 13.475 35% 1.239 1,15 13% 21% 83 LANCIANO 1.446 4% 621 1,04 0% -9% 84 SANTA MARIA CAPUA VETERE 39.329 49% 1.332 1,10 11% 32% 85 PADOVA 10.121 22% 875 1,07 5% 14% 86 AVEZZANO 3.068 23% 1.285 1,29 9% 15% 87 FIRENZE 23.533 22% 968 0,93 13% 24% 88 PALERMO 31.877 12% 771 0,94 12% 16% 89 SALERNO 39.899 46% 1.600 1,15 14% 22% 90 FERMO 3.445 29% 973 1,08 0% 22% 91 FROSINONE 7.758 30% 1.036 1,08 5% 20% 92 PARMA 8.234 33% 1.237 1,00 17% 23% 93 SIENA 5.486 30% 1.043 1,00 5% 32% 94 AGRIGENTO 9.633 21% 949 0,98 18% 6% 95 BENEVENTO 13.189 31% 1.117 1,19 8% 14% 96 CROTONE 7.959 37% 1.349 1,05 27% 9% 97 BRINDISI 15.440 23% 893 1,14 5% 1% 98 PIACENZA 3.946 27% 791 0,95 20% 9% 99 LECCE 31.660 22% 1.043 1,07 10% 2% 100 MASSA 3.978 30% 1.062 1,06 7% 18% 101 CATANZARO 16.510 39% 1.136 1,09 15% 8% 102 REGGIO CALABRIA 14.404 30% 1.224 1,00 20% 15% 103 NOLA 23.546 34% 1.394 1,10 4% 22% 104 LUCCA 7.711 27% 1.162 1,17 4% 12% 105 VALLO DELLA LUCANIA 9.006 50% 1.639 0,85 25% 31% 106 VITERBO 6.249 29% 986 0,96 16% 14% 107 PALMI 7.495 23% 1.067 0,86 16% 15% 108 NUORO 3.329 41% 1.199 1,13 13% 8% 109 ASCOLI PICENO 4.659 29% 1.151 1,17 7% 2% 110 PAOLA 7.423 45% 1.506 1,32 12% 13% 111 PATTI 13.156 50% 1.999 1,29 5% 22% 112 MACERATA 6.486 41% 1.328 1,08 9% 18% 113 TORRE ANNUNZIATA 16.033 24% 887 1,02 4% 13% 114 GELA 4.474 23% 911 0,95 0% 23% 115 ISERNIA 4.275 47% 1.399 1,27 11% 12% 116 LARINO 2.634 33% 1.065 0,98 0% 36% 117 RAGUSA 13.623 39% 1.179 1,00 19% 13% 118 SPOLETO 4.019 28% 1.074 1,00 0% 23% 119 COSENZA 16.346 31% 1.159 1,03 14% 7% 120 ORISTANO 3.332 30% 1.243 1,11 6% 9% 121 BARI 52.402 42% 1.455 1,15 7% 16% 122 GROSSETO 6.132 42% 1.262 1,02 13% 19% 123 PISA 9.131 37% 1.138 0,96 20% 9% 124 SIRACUSA 14.955 35% 1.202 0,98 22% 4% 125 CASTROVILLARI 19.350 42% 1.476 1,09 11% 7% 126 VIBO VALENTIA 10.390 49% 1.823 0,96 21% 17% 127 TRANI 18.962 36% 1.125 0,99 14% 7% 128 LANUSEI 1.139 21% 737 0,96 0% 4% 129 POTENZA 15.217 51% 1.386 0,98 18% 14% 130 TEMPIO PAUSANIA 4.409 43% 1.119 1,05 0% 14% 131 CATANIA 51.182 31% 1.253 0,99 7% 18% 132 VICENZA 14.228 39% 1.309 1,04 3% 17% 133 CAGLIARI 25.451 36% 1.179 0,98 14% 11% 134 LAMEZIA TERME 10.187 60% 2.094 1,39 7% 4% 135 CALTAGIRONE 6.525 51% 1.477 1,04 8% 15% 136 TERAMO 9.102 32% 1.084 1,02 5% 4% 137 MESSINA 25.956 47% 1.803 1,09 6% 9% 138 MATERA 7.066 41% 1.864 1,33 0% -4% 139 NOCERA INFERIORE 18.587 34% 1.038 0,92 4% 16% 140 ENNA 4.900 28% 1.145 0,97 0% 2% Fonte: elaborazione su dati del ministero della Giustizia, direzione generale di Statistica

È la combinazione di questi parametri che assegna il primo posto al tribunale di Bolzano. Un risultato ottenuto «lavorando molto e grazie alla collaborazione dei magistrati - spiega il presidente, Elsa Vesco - e nonostante i vuoti in organico: qui mancano 14 giudici su 39. Per migliorare il servizio abbiamo aggredito l’arretrato storico ma, in parallelo, abbiamo lavorato sui nuovi procedimenti, sulla base di programmi annuali monitorati mensilmente».

Ai primi posti della classifica ci sono anche grandi tribunali come Torino e Milano (rispettivamente, al 9° e 11° posto), a dimostrazione che non sempre le migliori performance si registrano negli uffici medio-piccoli. E questo nonostante Torino e Milano abbiano forti scoperture di organico, a cui si è fatto fronte - come in tutti gli altri tribunali premiati dal ranking - con la riorganizzazione del lavoro e delle strutture.

Un altro dato messo in luce dalla ricerca è una “territorialità” dell’efficienza: nella parte alta della classifica si trovano soprattutto tribunali del Nord (il primo del Centro è Sulmona, che occupa il quinto posto), mentre quelli dell’Italia centro-meridionale affollano la parte bassa del ranking. Più in particolare, nelle prime 30 posizioni, quasi il 16% dei tribunali è del Nord (3,6% del Centro e 2% del Sud), mentre nelle ultime 30 gli uffici del Nord sono lo 0,7%, quelli del Centro il 3% e del Sud il 18 per cento. E questo - sottolinea la ricerca - nonostante le scoperture di personale amministrativo siano soprattutto al Settentrione, dove si registra una media del 25% contro la media nazionale del 21 per cento. Più omogenee, invece, le lacune di magistrati (il 13% di media nel 2016), senza particolari scompensi geografici.

La disomogeneità delle performance tra i tribunali e tra le diverse zone del Paese è, secondo lo studio, «molto (forse troppo) ampia». Come dimostrano, per esempio, i 342 giorni necessari per definire una causa ad Aosta, contro i 2.094 di Lamezia Terme.

