La Ue: un mese ai social per adeguarsi alle norme europee sui consumi

I social media non possono privare il consumatore del diritto di rivolgersi a un tribunale dello Stato membro di residenza né chiedergli di rinunciare a diritti inderogabili come quello di recedere da un acquisto online. Non solo: le clausole di utilizzo non possono limitare né escludere la responsabilità della rete di social media in relazione alla prestazione del servizio stesso e non possono neanche conferire all'operatore di social media un potere illimitato e discrezionale di rimozione dei contenuti; i contenuti sponsorizzati non possono essere occultati, ma devono essere identificabili in quanto tali; i social social media non possono modificare unilateralmente le clausole e le condizioni di utilizzo, senza informare chiaramente il consumatore circa la motivazione di tale modifica e senza dargli la possibilità di recedere dal contratto in tempo utile; infine, la risoluzione di un contratto da parte dell'operatore di social media dovrebbe essere disciplinata da regole chiare e non decise unilateralmente, senza motivo.

Queste sono alcune delle regole che, secondo la Commissione europea, le reti di social media dovranno osservare per non andare contro la normativa europea. Perciò ieri, giovedì 16 marzo, le autorità dell'Ue per la tutela dei consumatori e la Commissione europea hanno incontrato i rappresentanti di Facebook, Twitter e Google+ che si sono impegnati a predisporre entro un mese misure dettagliate su come conformarsi al quadro normativo dell'Unione. Se queste non risulteranno soddisfacenti, le autorità per la tutela dei consumatori potrebbero ricorrere in ultima istanza a misure coercitive.

Tutto nasce dalla crescita esponenziale di reclami da parte di consumatori vittime di frodi o truffe durante la consultazione di siti di social media e ai quali sono state imposte anche talune condizioni di utilizzo non conformi alle norme Ue di tutela dei consumatori. Per questo le autorità comunitarie avevano inviato una lettera a Facebook, Twitter e Google+ chiedendo loro di affrontare questi aspetti preoccupanti; e la lettera ha portato all’incontro di ieri.

«Vista la crescente importanza delle reti sociali online – ha dichiarato la commissaria Giustizia, consumatori e pari opportunità Vera Jourová - è il momento di garantire che in questo settore ci si conformi alle solide norme Ue, che sono state elaborate appositamente per tutelare i consumatori dalle pratiche sleali. Non è concepibile che i consumatori Ue possano solo ricorrere a un tribunale della California per risolvere una controversia, né possiamo accettare che gli utenti siano privati del diritto di recedere da un acquisto online».

I rappresentanti dei social sono stati d’accordo di proporre cambiamenti, in particolare in due settori: le clausole e le condizioni abusive; e le frodi e le truffe che inducono in errore i consumatori nel momento in cui utilizzano le reti sociali. Le condizioni di utilizzo delle piattaforme di social media devono essere rese conformi al diritto europeo riguardante i consumatori. Di fatto, la direttiva sulle clausole contrattuali abusive stabilisce che se una clausola standard determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti a danno del consumatore essa deve essere considerata abusiva e, quindi, nulla. La direttiva dispone inoltre che le clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile affinché il consumatore sia informato dei suoi diritti in modo altrettanto chiaro e comprensibile.

Sul fronte delle frodi e delle truffe che inducono in errore il consumatore, gli operatori di social media devono eliminarle dai loro siti web non appena ne vengono a conoscenza. A tale proposito, le autorità nazionali responsabili della tutela dei consumatori dovrebbero disporre di un canale di comunicazione standard diretto per segnalare tali irregolarità agli operatori di social media (ad esempio, eventuali violazioni della direttiva sulle pratiche commerciali sleali o della direttiva sui diritti dei consumatori) e ottenere la rimozione dei contenuti, oltre ad informazioni relative agli operatori commerciali responsabili di tali violazioni. Ciò è in linea con la normativa Ue in materia di protezione dei consumatori e con la direttiva sul commercio elettronico, che offre agli Stati membri la possibilità di definire apposite procedure per la rimozione o la disabilitazione dell'accesso ad informazioni illecite. Tra gli esempi di pratiche individuate nell'incontro di ieri, le truffe riguardanti i pagamenti effettuati dai consumatori; gli abbonamenti ingannevoli in cui si chiede al consumatore di iscriversi per un periodo di prova gratuito, ma senza dare informazioni chiare e sufficienti; la vendita di prodotti contraffatti; le finte promozioni (ad esempio, messaggi del tipo “vinci uno smartphone con 1 euro” si sono moltiplicati sui social media per poi rivelarsi dei veri e propri concorsi che, in realtà, comportavano la sottoscrizione occulta di un abbonamento a lungo termine per parecchie centinaia di euro all'anno).

