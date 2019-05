La parrocchia può abbattere il proprio cinema se non è vincolato

Giorni contati per i vecchi cinema parrocchiali, se mancano vincoli specifici: lo chiarisce il Tar di Milano con una sentenza (n. 636 del 14 marzo) che consente l'eliminazione di tali strutture e la loro modernizzazione o sostituzione con altri tipi di attrezzature. Nel caso specifico, si discuteva della richiesta di una parrocchia, che intendeva demolire un cineteatro per procedere poi alla sistemazione a verde, per il gioco all'aperto dei bambini e dei parrocchiani.

Il Tar afferma che il Comune non può opporsi alla demolizione chiesta dal parroco affermando che il cinema parrocchiale è incluso in un elenco comunale di beni che rappresentano e testimoniano la storia del Comune. Il Tar sottolinea che nel vigente ordinamento la demolizione è espressione del diritto di proprietà, non è soggetta a limiti di carattere generale ma solo ai limiti specifici individuati dalla legge, come quelli in tema di tutela dei beni culturali (articolo 21 del Dlgs 42/2004). Se quindi un bene è vincolato, per demolirlo è necessaria la previa autorizzazione ministeriale: ma se il privato vuole riordinare una proprietà non è vincolata, può eliminare ciò che ritiene non più utile.

Questo principio interessa non solo le amministrazioni comunali e le parrocchie, ma anche tutti coloro che abbiano beni immobili che possono essere riordinati e siano privi di specifico pregio. Se non si intende conservare la volumetria, ad esempio trasformando il cinema in palestra sportiva (come consente Cons. Stato, sez. V, 287 / 1986) si può quindi demolire, superando la caratterizzazione dei luoghi, cioè la particolare impronta che il tempo può conferire a vie, piazze e scorci. Solo in alcuni, specifici casi si riconosce rilievo ad una stabilità consolidatasi nel tempo, ad esempio quando si è applicata in modo costante la scelta di edificare villini singoli in una zona in cui il piano urbanistico avrebbe consentito più anonimi condomini (Tar Milano 1281/2014).

Il tema del riordino è di attualità perché da un lato la tutela degli spazi aperti urbani che abbiano riferimenti con l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, è oggetto di specifica tutela del Testo unico dei beni culturali (Dlgs 42/2004, articolo 10): ma quando si esce dalle zone tutelate, prevalgono le norme che facilitano la liberalizzazione e l'insediamento delle attività economiche. Senza vincoli specifici di zona, diventa difficile impedire l'apertura di lavanderie automatiche, kebab, sale giochi (Cons. Stato 1861/2014), perché solo motivi di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, possono ostacolare (articolo 31 e 34 Dl 201/2011, articolo 64 Dlgs 59/2010, articolo 1 Dl 1/2012) insediamenti commerciali urbani. Non mancano aspetti paradossali, perché ad esempio la catena Mcdonald's, per aprire un punto vendita ai margini della Città del Vaticano, ha dovuto dimostrare di rispettare la direttiva del Comune (delibera 36/2006) che vieta, in zone protette, la trasformazione da esercizio «di cucina tradizionale» ad esercizio che somministri cibi «di sola cucina straniera». Il cinema parrocchiale demolito e gli hamburger ormai entrati nella tradizione alimentare, applicano di fatto lo stesso principio (articolo 3, legge 148/2011): «tutto ciò che non è vietato è permesso».



