Responsabilità dei magistrati, c’è diffamazione solo con l’identificabilità

Le Sezioni unite civili della cassazione con una sentenza (la n. 6965 del 2017) in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati hanno ribadito che la diffamazione non può ritenersi sussistente qualora l’offesa si rivolga a soggetti non identificati né identificabili e che l’intervento in un forum non è attività svolta nell’esercizio delle funzioni, anche se l’argomento del forum è l’amministrazione della giustizia nel foro di competenza del magistrato.



La vicenda: nel 2014, in una discussione diffusa da un sito assai critica verso presidente, giudici e cancellieri di un certo Tribunale, interveniva un magistrato della medesima sede giudiziaria, difendendo l’operato della pubblica amministrazione. Nel farlo sottolineava come fosse stato erroneamente dipinto un clima nel quale «l’intera avvocatura, senza distinguere fra avvocati preparati e validi e vere e proprie capre, fosse la vittima innocente di un sistema nazi-fascista, despota ed autoreferenziale». Il locale consiglio dell’ordine degli avvocati stigmatizzava l’utilizzo di una simile espressione e il presidente, con una lettera, lamentava un ingiustificato attacco ai propri iscritti.



La Sezione disciplinare del Csm riteneva il magistrato responsabile degli illeciti previsti dall’articolo 2, comma primo, lett. d) e dall’articolo 4, comma primo, lettera d) del Dlgs 109 del 2006. Il primo sanziona qualunque fatto di reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato (ovvero la diffamazione nei confronti degli avvocati); il secondo, invece, comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nell’esercizio delle funzioni e nei confronti, tra l’altro, di parti e difensori. In particolare, secondo la Sezione disciplinare, il riserbo e l’equilibrio cui deve informarsi l’esercizio delle funzioni attribuite al giudice avrebbero dovuto indurlo ad evitare di partecipare ad un forum di discussione in rete. E ciò soprattutto su temi riguardanti l’amministrazione della giustizia, proprio nel luogo dove egli esercitava, in quanto, essendo “luogo” di dialogo aperto a chiunque, vi avrebbero potuto partecipare anche potenziali parti processuali e difensori, soggetti con i quali invece i rapporti devono restare circoscritti nelle aule di giustizia.



La Corte accoglie il ricorso del giudice sanzionato con la censura e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. La Cassazione muove dalla questione della determinatezza del soggetto passivo del delitto di diffamazione. Secondo consolidata giurisprudenza, tale reato presuppone l’individuazione dell’offeso e non può ritenersi configurabile qualora le affermazioni lesive siano rivolte ad alcuni membri di una categoria, anche limitata, senza però che costoro siano in alcun modo concretamente riconoscibili. Nel caso in esame, pur concordando sull’inopportunità delle affermazioni, la Corte ha ritenuto che l’offesa non fosse rivolta a soggetti riconoscibili, ha quindi escluso la sussistenza del reato e con essa l’illecito disciplinare che dalla sussistenza del reato trovava origine.



Venendo al secondo illecito, la Corte considera la nozione di esercizio delle funzioni di magistrato, nell’ambito delle quali, come detto, deve essere stato posto in essere il comportamento perché possa rilevare disciplinarmente. Secondo le Sezioni Unite la manifestazione del pensiero in una discussione pubblica, come può essere un “luogo” di confronto online, non può di per sé essere ricondotta ad essa, se non a patto di un «improprio allargamento» di tale nozione. La posizione non cambia se il tenore delle espressioni eccede il limite della continenza o se il dibattito riguarda l’amministrazione della giustizia nel foro ove esercita il magistrato in questione. Non è per queste ragioni, infatti, che una modalità di esercizio della libertà di espressione può diventare esercizio di funzione giurisdizionale.



In definitiva, la decisione in commento, forse non particolarmente innovativa, ha indubbiamente almeno due meriti.

Il primo è quello di affermare ancora una volta con chiarezza principi, magari noti, ma che non annoia ripetere e, in particolare, la circostanza che in materia di diffamazione, l’offesa diretta a una persona non individuabile esclude l’esistenza di un bene giuridico da tutelare e, di conseguenza, il tratto illecito della condotta.



Il secondo riguarda forse più in generale l’estensione di chi può partecipare al dibattito pubblico. In quest’ottica, sia pure indirettamente, la Corte sembra rammentare che il ruolo ricoperto dai magistrati non deve implicare una eccessiva compromissione della loro partecipazione al liberto mercato delle idee, nemmeno – verrebbe da dire a maggior ragione – nel caso in cui la manifestazione del pensiero abbia ad oggetto temi inerenti l’amministrazione della giustizia. Una limitazione maggiore deve essere osservata nell’esercizio delle funzioni, presupposto che deve essere tuttavia interpretato in senso rigoroso, se non restrittivo.



