Rottamazione, dall’e-mail al Caf: ecco come evitare le code agli sportelli di Equitalia

Code chilometriche davanti alle sedi di Equitalia, notti all’addiaccio per garantirsi i primi posti per accedere agli sportelli, in alcuni casi persino scontri tra contribuenti: la rottamazione delle cartelle sta mettendo a dura prova il sistema fiscale italiano. Anche perché molti non sanno che è possibile presentare online le domande per la definizione agevolata dei ruoli, come spiega anche lo stesso sito di Equitalia.

Per i contribuenti

Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il modulo DA1 in ogni sua parte. Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di “proposte di accordo o del piano del consumatore”, come previsto dal decreto (articolo 6, commi 9-bis e 9-ter del Dl 193/2016, modificato dalla legge 225/2016), è necessario utilizzare lo specifico modulo - DA2.

Chi ha le credenziali di accesso (Spid, agenzia delle Entrate, Inps, Carta nazionale dei Servizi) può entrare nella propria area riservata, cliccare su “Definizione agevolata” nel menù a sinistra; selezionare le somme che vuoi far rientrare nella domanda di adesione; scegliere il numero di rate e quindi inviare direttamente la domanda.

Chi non ha le credenziali di accesso invece può compilare il modulo online o scaricarlo dal sito (DA1). Al termine della compilazione sarà necessario stamparlo, firmarlo e presentare l'adesione alla definizione agevolata, nelle seguenti modalità:

a) per posta elettronica alla casella e-mail o Pec della direzione regionale di Equitalia di riferimento, unitamente alla copia del documento di identità;

b) presso gli sportelli dell'agente della riscossione, opzione scelta da gran parte dei contribuenti e che sta mettendo in difficoltà Equitalia.



Per i professionisti



È disponibile da qualche giorno EquiPro, una nuova area riservata del sito di Equitalia a disposizione di commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, centri di assistenza fiscale (Caf) e associazioni di categoria che possono così utilizzare i servizi on-line di Equitalia. E anche, un nuovo servizio a disposizione di chi vuole avvalersi di un professionista di fiducia per avere sempre sotto controllo cartelle, avvisi, rate e scadenze. L'accesso a EquiPro è consentito agli intermediari e ai loro incaricati abilitati ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate.

I servizi on-line. Gli intermediari abilitati e i loro incaricati potranno, infatti, con EquiPro non solo visualizzare online la situazione debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi:

•pagare cartelle e avvisi di pagamento;

•ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro;

•trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della riscossione;

•trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del Dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016.

Come accedere. L'intermediario o l'incaricato abilitato per poter accedere all'area riservata del portale di Equitalia deve:

•essere già abilitato al servizio Entratel dell'Agenzia delle entrate;

•essere abilitato alla funzione denominata “servizi on-line Equitalia”.

Inoltre gli intermediari devono necessariamente ricevere la delega dai loro assistiti ai nuovi servizi.

Procedura di delega online. La modalità di attribuzione e accettazione delle deleghe online prevede tre passaggi fondamentali:

1.l'intermediario abilitato (o suo incaricato) deve entrare nell'area riservata agli intermediari - EquiPro con le credenziali di Entratel dell'Agenzia delle entrate o tramite Smart Card (Carta Nazionale dei Servizi), accedere alla sezione “Gestione deleghe” e accettare il nuovo regolamento con le “Condizioni generali di adesione” al servizio che ha validità quattro anni;

2. il contribuente (delegante) deve entrare nell'Area riservata ai cittadini con le sue credenziali e accedere alla sezione “Delega un intermediario”, prendere visione delle “Condizioni generali di adesione” ai servizi web e indicare il codice fiscale dell'intermediario abilitato che desidera delegare. La delega, che potrà essere revocata in qualsiasi momento, ha una validità di due anni;

3.l'intermediario abilitato (o suo incaricato), sempre nella sezione “Gestione deleghe”, deve accettare la delega ricevuta.

Procedura di delega tradizionale. Il contribuente può delegare l'intermediario a gestire la sua situazione conferendogli la delega attraverso la procedura tradizionale, insieme ad una copia del proprio documento di identità. L'intermediario ha l'obbligo di conservare la documentazione ricevuta dal delegante che dovrà essere numerata e annotata giornalmente in un apposito registro cronologico.

La delega conferita dal contribuente viene trasmessa dall'intermediario all'agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel. L'Agenzia, effettuati gli opportuni riscontri, trasmette a Equitalia, con riferimento alle deleghe accettate, solo i dati strettamente necessari ad attestare il conferimento della delega all'intermediario (codice fiscale dell'intermediario, codice fiscale del delegante, data della delega). La delega conferita ha carattere generale e consente all'intermediario delegato di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l'utilizzo di tutti i servizi disponibili via web.

Periodo transitorio. Per consentire agli intermediari di ricevere le deleghe ai nuovi servizi da tutti i loro assistiti, la vecchia area riservata continuerà a essere attiva fino al 30 giugno 2017 e si accederà ovviamente con le vecchie deleghe. Equitalia garantisce quindi per il periodo iniziale un doppio binario di accesso.

Dopo il 30 giugno 2017, invece, sarà attiva solo la nuova area riservata con le nuove deleghe.

© Riproduzione riservata