Registro Coni, ecco l’elenco (con sorprese) delle «discipline sportive ammissibili»

Fino al 31 dicembre 2017 non ci saranno sostanziali mutamenti, ma la strada è tracciata. Una delibera del Consiglio nazionale del Coni ha individuato le “discipline sportive ammissibili” nel registro del Comitato olimpico, e pertanto le associazioni sportive dilettantistiche che si occupano della pratica di queste specialità potranno continuare a essere iscritte nel registro stesso, con i relativi vantaggi, in primis la possibilità di concedere agli istruttori compensi che, fino a 7.500 euro, non costituiranno reddito per questi soggetti.

L'elenco è a dir poco corposo, “curioso” e vario: comprende 102 sport, articolati su un complesso di ben 384 discipline. Il fatto è che una lista così ampia non è comunque esaustiva, e qui cominciano gli eventuali problemi per parecchie associazioni. A fronte di attività che in Italia non sono certo praticati dalle masse (come il bandy, sorta di hockey su ghiaccio che si gioca all'aperto su campi di calcio ghiacciati, per non dire del basket con le pinne e del lancio del formaggio, che rientra nei “giochi e sport tradizionali”), altre sicuramente più conosciute restano fuori.

Due esempi: lo yoga e il burraco. Gioco di carte, quest'ultimo, che non richiede certo un impegno prevalentemente fisico, al pari però di scacchi, dama e bridge, tutti in elenco. Attività fisica, invece, è richiesta sicuramente nel caso dello yoga, cui manca, è vero, la componente agonistica. Ma se la mettiamo su questo piano, anche la medicina dello sport non dovrebbe essere considerata e invece lo è.

La partita si gioca ora sul terreno degli statuti. Chi ne avrà la possibilità proverà a modificarli. Le limitazioni introdotte dal Coni hanno lo scopo di scoraggiare la creazione di associazioni fasulle, interessate solo a portare a casa le agevolazioni, ma in altri casi, forse, un “focus” riveduto e corretto consentirebbe di rientrare in elenco. Per lo yoga, così come per il pilates, si potrebbe pensare a inserire nei fini statutari una più ampia «attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness», indicata nell'elenco come prima disciplina della ginnastica. Basterà?

