Prima casa, sul Sole del Lunedì tutti gli «aiuti» del fisco

È ancora poco usato, ma il leasing abitativo può essere un’alternativa al mutuo per l’acquisto di un immobile. Soprattutto per i più giovani che possono godere del livello massimo dei benefici fiscali previsti per questo tipo di contratto. Naturalmente, quello del leasing è solo una delle possibili strade per usufruire di benefici fiscali per l’acquisto di un immobile: al quadro completo degli «aiuti» è dedicato l’ampio servizio del Sole 24 Ore del Lunedì, una guida a tutte le opportunità da cogliere per sfruttare prezzi convenienti e tassi più bassi.



Caratteristiche e differenze con il mutuo

Il leasing abitativo, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2016 e quindi utilizzabile già dallo scorso anno, è in sostanza un’operazione di finanziamento che permette l’utilizzo di un immobile e di acquistarne, al termine della durata prevista, la proprietà, grazie alla provvista messa a disposizione da un soggetto abilitato al credito (il concedente) dietro il pagamento di canoni periodici e del prezzo di riscatto. Così come il mutuo, è un contratto di durata che si svolge in un determinato arco di tempo. Il canone va calcolato secondo criteri finanziari e quindi tenendo conto non soltanto del costo del bene, ma anche del prezzo di riscatto e della durata del contratto. Il mutuo mette a disposizione del richiedente una somma di denaro per l’acquisto dell’immobile e, inoltre, è garantito dall’ipoteca che va iscritta sull’immobile acquistato. Con il leasing immobiliare, invece, l’immobile viene «messo a disposizione» del richiedente che potrà acquistarlo solo se intenderà avvalersi della facoltà di riscatto.



Requisiti e vantaggi fiscali

La legge di Stabilità 2016 ha previsto specifiche agevolazioni Irpef, che cambiano in ragione dell’età, per chi stipula contratti di leasing su immobili – anche da costruire – da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna. Per accedere ai vantaggi fiscali bisogna avere un reddito complessivo non superiore a 55mila euro e non essere titolare di diritti di proprietà su immobili a uso abitazione. Come detto, uno dei parametri da considerare è l’età del richiedente al momento della stipula del leasing. Infatti, sotto i 35 anni, i vantaggi fiscali sono massimi perché è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni fino a a 8mila euro annui e di una detrazione, sempre al 19%, del costo di riscatto per un importo non superiore a 20mila euro. Per gli ultra 35enni, invece, i tetti alle detrazioni si dimezzano (4mila euro per i canoni, 10mila per il riscatto).



Il test-convenienza

Per un richiedente sotto i 35 anni, il vantaggio dei costi del leasing rispetto a quelli del mutuo può essere considerevole. Ad esempio, secondo le stime Assilea, per un immobile da adibire a prima casa del valore di 150mila euro, il risparmio con il leasing abitativo è di circa 17mila euro. Naturalmente, a fare la differenza a vantaggio del leasing sono i benefici fiscali, doppi per gli under 35enni; mentre a vantaggio del mutuo è il tasso praticato, attualmente ai minimi.

