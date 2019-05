Marchio Lambretta decaduto per non uso

È l’uso e non la notorietà, o la capacità distintiva, a mantenere in vita un marchio. Un principio che nulla può neanche contro il potere evocativo della storica Lambretta, al centro di un serrato braccio di ferro tra l’impresa di proprietà statale Scooters of India Limited, titolare del marchio dal 2002 per aver acquisito il ramo d’azienda motoveicoli, dopo la chiusura degli stabilimenti Innocenti e l’olandese Brandconcern Bv, che nel 2007 ha depositato alcune domande di registrazione di un brevetto clone in cui campeggia lo stesso termine, accompagnato da varianti grafiche.

Dopo il niet della Corte di giustizia europea, che poco più di un mese fa (sentenza del 16 febbraio 2017) ha respinto l’impugnazione per la decadenza del marchio, ieri l’azienda di Amsterdam ha incassato un punto a suo favore: la Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dall’indiana Sil contro la sentenza della Corte di appello, che nel 2013 aveva dichiarato la estinzione del marchio per “non uso”.



Il marchio è decaduto nel 1988, sottolineano lapidari i giudici (sentenza 7970/17 depositata ieri) quando, trascorsi ormai tre anni dalla fine delle importazioni del celebre scooter dall’India, è venuta meno la circolazione del brevetto. La fine delle importazioni dagli stabilimenti dell’Uttar Pradesh nel 1985 ha messo la pietra tombale su quello che le toghe definiscono «uso effettivo» del marchio: la circolazione del logo negli anni successivi, infatti, fu di portata talmente circoscritta e ininfluente - sul mercato e nel rapporto con i concorrenti - da non poter essere considerata impattante sul fronte del merchandising.

Nulla ha potuto neanche l’intervento della riforma del 1992 e applicabile - come ricordano i giudici - soltanto ai marchi non ancora decaduti al momento di entrata in vigore del Dlgs 480. L’obiettivo della riforma, d’altronde, era quello di evitare riserve prolungate di loghi.

Più volte - ricordano i giudici - la Cassazione ha ricordato come l’utilizzazione del marchio d’impresa, onde evitare la decadenza per uso non triennale, possa avere anche un carattere discontinuo o locale, possa cioè essere mantenuto in vita anche da terzi, purchè non in contrasto con il titolare, ma sempre con l’obiettivo di perseguire effettività e presenza sul mercato.

Requisiti che, nel caso del marchio depositato dalla indiana Sil, non sono stati rispettati.

