Partite Iva, tutti dati delle fatture sotto la lente del fisco. Più vantaggi con l’e-fattura

Opzione oppure obbligo? Questo è il dilemma. Fatto sta che grazie al nuovo spesometro si rovescerà sul fisco una valanga di dati su tutte le operazioni effettuate dai quasi 5 milioni di partite Iva italiane, con le (poche) eccezioni di chi fa parte del vecchio regime dei minimi o forfettario. Una fotografia quasi in tempo reale degli scambi economici effettuati da professionisti e imprese che permetterà al fisco di mettere sotto osservazione le incongruenze tra le informazioni indicate dal cliente e quelle del fornitore.

Il bivio

Entro venerdì 31 marzo sarà possibile scegliere se aderire o meno all’invio facoltativo dei dati delle fatture. Una scelta che va esercitata online direttamente sul sito delle Entrate. Ma soprattutto un’opzione che consente di accedere a un regime premiale, caratterizzato ad esempio da rimborsi Iva prioritari e dalla riduzione di due anni dei termini ordinari di accertamento (ma solo, in questo secondo caso, se viene garantita la tracciabilità dei pagamenti).



Ma non è tutto. Perché nel progetto allo studio del Governo e che potrebbe entrare anche già nella prossima manovra correttiva, questi vantaggi potrebbero aumentare. Con un ulteriore sprint sui rimborsi Iva o l’innalzamento del tetto per la tracciabilità – oggi a 30 euro – il tutto nell’ottica di favorire la diffusione del sistema anche nei rapporti tra imprese. Anche perché si creerebbe un circolo virtuoso che comporterebbe l’adozione del sistema di fatturazione elettronica sia a clienti che fornitori.

IL CONFRONTO I punti di contatto e le differenze tra spesometro opzionale e quello obbligatorio OPZIONE OBBLIGO Caratterisiche Trasmissione per opzione dati fatture attive e passive Comunicazione obbligatoria dati fatture attive e passive Facoltativo dal 1° gennaio 2017 ed esclude obbligo comunicazione dati Obbligatorio dal 1° gennaio 2017 Esercizio entro il 31 marzo 2017 Adempimento Contenuto informativo

Formato strutturato xml

■ Dati fattura (Df) Contenuto informativo

Formato strutturato xml

■ Dati fattura (Df) PER IL 2017 Gli invii 1) Gennaio-Marzo

Entro il 18 settembre 2017

(il 16 cade di sabato) 2) Aprile-Giugno 3) Luglio -Settembre Entro febbraio 2018 4) Ottobre -Dicembre DAL 2018 (A REGIME) Gli invii 1) Gennaio-Marzo 31 maggio 2018 2) Aprile-Giugno 17 settembre 2018 (il 16 cade di domenica) 3) Luglio-Settembre 30 novembre 2018 4) Ottobre-Dicembre 28 febbraio 2018 Vantaggi ■ Rimborsi Iva prioritari

■ Riduzione di due anni dei termini di accertamento: per la riduzione è necessaria tracciabilità dei pagamenti oltre i 30 euro e comunicazione in dichiarazione redditi

■ No modelli Intrastat acquisti beni e servizi (contribuenti mensili tenuti tuttavia a invio modelli statistici) Nessun beneficio Sanzioni Sanzione per omissione o trasmissione di dati incompleti o inesatti: da 250 a 2mila euro ■Sanzione di 2 euro per ogni fattura con massimo di mille euro per ogni trimestre

■In caso di omessa o errata trasmissione sanzione ridotta alla metà, entro il limite massimo di 500 euro, se trasmissione o correzione effettuate entro 15 giorni successivi alla scadenza

■ Non si applica concorso di violazioni e continuazione (articolo 12 del Dlgs 472/97)



Scadenze allineate



Comunque l’agenzia delle Entrate ha provveduto ad allineare le scadenze per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute. A seguito delle modifiche introdotte nella conversione del Milleproroghe dopo il forte pressing di professionisti e imprese, sono state ridotti a due i termini per la trasmissione in relazione al 2017: per il primo semestre la scadenza è fissata al 18 settembre (in realtà il termine è il 16 ma cade di sabato ma slitta al lunedì successivo) mentre per il secondo semestre è fissata entro febbraio 2018. Dal prossimo anno – sempre se non interverranno modifiche – gli invii saranno trimestrali.



Liquidazioni Iva con invio trimestrale

Tra gli invii che sono già trimestrali per il 2018 ci sono quelli per i dati sulle liquidazioni Iva. La vera arma in più da cui l’Erario conta di recuperare complessivamente (compreso quindi anche l’effetto compliance sulle imposte dirette) 2,11 miliardi nel 2017, 4,23 miliardi nel 2018 e 2,77 miliardi di euro secondo le stime contenute nel decreto fiscale collegato alla manovra 2017.

Il primo appuntamento con le trasmissioni è quindi il 31 maggio. E anche in questo caso c’è da scommettere che sarà una pioggia di dati ad abbattersi sul fisco italiano.

