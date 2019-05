Rottamazione cartelle, sui ruoli «rispondono» anche le Entrate

Una chance in più per conoscere nel dettaglio la propria posizione debitoria e decidere se aderire o meno alla rottamazione delle cartelle di Equitalia entro il prossimo 21 aprile. Anche presso i 400 sportelli dell’agenzia delle Entrate sarà possibile chiedere il proprio estratto conto debitorio, ossia tutto l’elenco delle iscrizioni a ruolo. Un ulteriore aiuto ai contribuenti che, proprio in prossimità della scadenza appena prorogata dal Governo al 21 aprile ( il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri è atteso in «Gazzetta Ufficiale» per mercoledì 29 marzo), potranno quindi chiedere anche all’Agenzia di conoscere qual è la propria “esposizione” nei confronti dell’agente della riscossione. Chance su cui anche il Garante della privacy ha dato il proprio via libera”promuovendo” il protocollo tra Entrate ed Equitalia.

Gli altri canali

Naturalmente, come anticipato, si tratta di un’opportunità in più che si aggiunge alle altre già preesistenti per conoscere l’estratto conto debitorio. A partire dal portale di Equitalia (www.gruppoequitalia.it), accedendo all’area riservata oppure rivolgendosi tramite mail al servizio contribuenti allegando un documento d’identità.

La digitalizzazione

Da Equitalia fanno notare lo sforzo messo in campo dall’area It (information technology) anche sulla scorta della pressione che la rottamazione ha portato. A testimoniarlo sono i numeri. L’area riservata ha fatto registrare a marzo 900mila accessi e tutto il portale addirittura 1,7 milioni. Un incremento di oltre il 250% se si pensa che a marzo 2016 la cifra degli accessi al portale era di 482mila.

Il sorpasso delle domande online

Del resto, proprio venerdì scorso Equitalia aveva reso noto che delle 600mila domande di rottamazione già presentate il 49,6% sono arrivate attraverso il portale di Equitalia, l'email o la posta elettronica certificata, mentre il 48,9% dei contribuenti si è rivolto alla rete degli sportelli, e il residuo 1,5% ha preferito canali tradizionali quali, ad esempio raccomandata o posta ordinaria.

