Spesometro, pronta l’agenda

I termini per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute vengono uniformati per il 2017, sia per chi adempie obbligatoriamente sia per chi sceglie l’opzione. Infatti, il paragrafo 8 del provvedimento definitivo delle Entrate pubblicato ieri, ha previsto anche per i contribuenti che entro il 31 marzo opteranno per l’invio dei dati delle fatture, che la trasmissione relativa al primo semestre venga effettuata per tutti entro il 18 settembre (il termine slitta dal 16 che cade di sabato) e quella del secondo semestre entro il 28 febbraio 2018. Quindi, per il primo anno di applicazione, sia che si proceda all’invio della fatture su opzione che per obbligo, le scadenze sono identiche.

Il regime opzionale, rispetto a quello obbligatorio introdotto dal decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 193/2016), consente di ottenere alcuni vantaggi, ovvero rimborsi Iva in via prioritaria nonché la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 30 euro.

Al provvedimento sono inoltre allegate le specifiche tecniche contenenti le regole di compilazione della comunicazione che potranno essere adottate a decorrere dal 10 luglio 2017. Fino a quella data, infatti, i dati potranno essere trasmessi con le specifiche tecniche introdotte con il provvedimento 182070 del 28 ottobre 2016, ovvero del provvedimento con cui si definivano le modalità di invio dei dati su opzione.

L’Agenzia ha poi approvato il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva e le relative istruzioni. Il modello era già stato pubblicato in bozza sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 21 marzo (si veda il Sole 24 Ore del 22 e del 23 marzo). Per questo adempimento non sono previste proroghe, resta quindi confermata la scadenza entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (con spostamento del secondo semestre al 16 settembre). Quindi il primo invio dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017 con riferimento ai dati delle liquidazioni effettuate nel primo trimestre.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire esclusivamente in via telematica direttamente a cura del contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato. Quindi, come avviene per la generalità delle dichiarazioni fiscali, i soggetti incaricati alla trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del modello trasmesso e della ricevuta che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte delle Entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. I dati del modello saranno resi disponibili al contribuente sul sito dell’Agenzia, nel proprio cassetto fiscale e nella sezione «Consultazione» dell’interfaccia web «Fatture e corrispettivi».

