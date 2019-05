Rottamazione, come rimediare alle «dimenticanze» degli uffici

Per la rottamazione cartelle è corsa contro il tempo. La straordinaria operazione sta mettendo a dura prova contribuenti e agenti della riscossione. Negli ultimi giorni sono aumentate le code davanti alle sedi di Equitalia, o di Riscossione Sicilia per i contribuenti siciliani, con migliaia di cittadini a chiedere informazioni sui loro debiti. Prosegue perciò l'assalto agli uffici della riscossione, con contribuenti che si presentano anche alle prime ore dell'alba per garantirsi i primi posti per accedere agli sportelli. In alcuni casi, le lunghe attese hanno provocato qualche scontro tra contribuenti. Per fortuna, c'è ancora qualche giorno di tempo, visto che il termine per presentare la domanda per la definizione agevolata, cosiddetta rottamazione, è stato spostato dal 31 marzo al 21 aprile 2017.

Grande riscontro

Nonostante le complicazioni di una normativa poco chiara, che palesa evidenti disparità di trattamento, la rottamazione si sta rivelando un grande successo, che recherà molti benefici per le casse dell'erario. Potrebbe essere perciò superato il gettito preventivato di circa 4 miliardi di euro in due anni. È infatti molto alto l'interesse dei contribuenti, visto che sono circa 700mila quelli che hanno già presentato la domanda per la definizione agevolata all'agente della Riscossione, Equitalia o Riscossione Sicilia. Con questi ritmi, è possibile che, alla chiusura dell'operazione, potranno essere più di 1 milione i contribuenti che si avvarranno della rottamazione per estinguere i debiti affidati all'agente della riscossione negli anni dal 2000 al 2016.

Le comunicazioni inviate entro il mese di febbraio

L'agente della riscossione ha comunicato ai contribuenti, entro il 28 febbraio 2017, anche i carichi che gli sono stati affidati e per i quali, al 31 dicembre 2016, non era stata ancora notificata la cartella, ovvero inviata l'informazione degli avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione delle sanzioni o degli avvisi di addebito Inps emessi.

I possibili rimedi alle “dimenticanze” degli uffici

I contribuenti interessati alla rottamazione, che però non hanno ricevuto alcuna comunicazione entro il 28 febbraio 2017, possono rivolgersi all'agente della riscossione per sapere se ci sono carichi iscritti a ruolo. Capita infatti che alcuni uffici, pur avendo emesso avvisi di accertamento esecutivi e di irrogazione sanzioni, si sono “dimenticati” di informare l'agente della riscossione. In questo caso, quindi, se il contribuente è interessato alla rottamazione, può presentare l'istanza per la definizione agevolata, indicando gli avvisi esecutivi che intende rottamare. Sarà poi l'agente della Riscossione, magari interpellando l'ufficio dell'agenzia delle Entrate, a verificare se si tratta di atti che rientrano nella rottamazione. Per evitare disparità di trattamento, si devono mettere sullo stesso piano i contribuenti che si trovano nelle stesse condizioni. Non è pensabile che, per dimenticanze degli uffici, il contribuente possa essere escluso dalla definizione agevolata. Già esistono tante disparità e non è certo il caso di aumentarle per l'inerzia di alcuni uffici.

© Riproduzione riservata